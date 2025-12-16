اختصاص بودجه به افغانستان از سوی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای آمریکایی «کابل‌ناو»، آلمان و اتحادیه اروپا از اختصاص مجموعاً ۷ میلیون یورو بودجه برای حمایت از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خبر دادند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد آلمان ۲ میلیون یورو به «صندوق بشردوستانه افغانستان» کمک کرده است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است به دلیل کاهش بودجه، ناچار شده تعداد دریافت‌کنندگان کمک غذایی را از ۱۰ میلیون نفر به تنها ۲ میلیون نفر کاهش دهد.

همزمان، اتحادیه اروپا از امضای توافقی ۵ میلیون یورویی با شرکت مالی بین‌المللی (IFC)، از نهادهای وابسته به گروه بانک جهانی، برای اجرای برنامه «تثبیت بخش خصوصی افغانستان» خبر داد.

بر اساس اعلام نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل، این برنامه از ماه آینده آغاز می‌شود و به مدت ۴۲ ماه ادامه خواهد داشت. هدف آن تثبیت اقتصاد و حمایت از معیشت مردم از طریق احیای بخش خصوصی است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش کمک‌های اروپا به افغانستان ناشی از نگرانی آنها درباره موج جدید مهاجرت از این کشور به سمت کشورهای غربی است.

کشورهای غربی اعلام کرده اند که قصد دارند بخشی از مهاجران افغانستانی را با هماهنگی دولت حاکم بر کابل، به این کشور بازگردانند.