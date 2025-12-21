سازمان ملل: تهدید داعش خراسان در افغانستان از بین نرفته‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت امنیتی افغانستان اعلام کرد که با وجود بهبود نسبی امنیت، تهدید داعش خراسان همچنان در این کشور پابرجاست.

تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در شانزدهمین گزارش خود درباره افغانستان اعلام کرد: هرچند سطحی از صلح داخلی، ثبات امنیتی و آرامش نسبی در کشور برقرار شده و این وضعیت برای برخی اقشار جامعه مفید بوده است، اما تهدیدهای جدی امنیتی همچنان در داخل افغانستان وجود دارد.

در این گزارش آمده است که دولت سرپرست افغانستان توانسته تهدید داعش خراسان را مهار کند، اما آن را به طور کامل از بین نبرده است و این گروه همچنان در سطح داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تهدیدی جدی به شمار می‌رود.

شورای امنیت سازمان ملل در این گزارش، تصریح کرد که حملات تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان، موجب تنش‌های مرزی، تلفات انسانی و اختلال در تجارت بین دو کشور شده است.

گزارش شورای امنیت سازمان ملل با رد ادعای مقامات افغانستان مبنی بر اینکه هیچ گروه تروریستی در این کشور فعالیت ندارد، تأکید کرده است که چنین ادعاهایی معتبر نیست.