۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

واحدهای دانشگاه آزاد تهران فردا تعطیل شد؛ امتحانات برقرار است

بر اساس اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران چهارشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بر اساس اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران و طبق گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده در سطح استان، در راستای تأمین انرژی پایدار بنا به مصوبه این کارگروه؛ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل است.

بر اساس اعلام کارگروه تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار است.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه در سطح استان تهران را تعطیل اعلام کرد.

زهرا سیفی

