به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پیش از ظهر سه شنبه به همراه محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، وارد شهرستان پردیس شد.

افتتاح یک مؤسسه خیریه، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در جریان این سفر اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، قائم‌پناه از روز گذشته سفر خود به استان تهران را با حضور در شهرستان‌های غربی استان آغاز کرده و امروز، در مرحله دوم این سفر، راهی شهرستان‌های شرقی تهران از جمله ورامین و پردیس شده است.

هدف اصلی این سفر، پیگیری میدانی اقدامات انجام‌شده و بررسی نتایج بازدیدها و سفرهای پیشین استاندار تهران عنوان شده؛ سفری که با تمرکز بر ارزیابی روند اجرای مصوبات و پروژه‌های اجتماعی و عمرانی در شهرستان‌ها انجام می‌شود.

همراهی استاندار تهران در این سفر، به گفته مسئولان، با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مصوب صورت گرفته است.

انتظار می‌رود در جریان این سفر، گزارش‌هایی از وضعیت پروژه‌های در دست اجرا ارائه و درباره ادامه مسیر برنامه‌های توسعه‌ای در شرق استان تهران تصمیم‌گیری شود.