تاکید معاون پزشکیان بر هم افزایی دولت و مردم در خدمات اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح یک مؤسسه خیریه نگهداری از ایتام در شهرستان پردیس، در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دولت و مردم در حوزه خدمات اجتماعی، گفت: دولت جدا از مردم نیست؛ همه ما در برابر جامعه مسئولیم و خدمت به اقشار بی‌صدا و بی‌پناه، وظیفه‌ای همگانی است.

او با اشاره به بخش‌های مختلف این مجموعه خیریه افزود: در کنار فضای نگهداری از ایتام، طبقات بالایی این مجموعه به سالن همایش‌ها و فضاهای چندمنظوره آموزشی و فرهنگی اختصاص یافته است تا بتواند خدمات گسترده‌تری به جامعه ارائه کند. چند پروژه تکمیلی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی مسئولان محلی گفت: اقدام ارزشمندی که امروز در پردیس شاهد آن هستیم، حاصل همدلی و تلاش مسئولان استان، به‌ویژه استاندار تهران، فرماندار، شهردار و مجموعه بهزیستی است؛ در کنار کمک‌های مردمی که از دل و باور مردم برمی‌خیزد.

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اظهار کرد: کسانی که صدایی ندارند و کسی فریادشان را نمی‌شنود، بیش از همه نیازمند حمایت هستند. این مؤسسه پناه کسانی است که در واقع هیچ‌کس را ندارند.

او این اقدام را مصداقی روشن از آموزه‌های دینی دانست و گفت: در قرآن کریم بارها بر حمایت از یتیمان و درراه‌ماندگان تأکید شده است. خدمت به این عزیزان، ترجمان عملی همان آیات الهی است.

قائم‌پناه در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران این مجموعه خیریه گفت: امیدواریم با تداوم این مسیر، بتوانیم خدمت واقعی و ماندگاری به مردم ارائه دهیم؛ خدمتی که تفاوت آن در اثرگذاری و انسان‌دوستی‌اش آشکار است.