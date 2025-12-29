معاون اجرائی رئیس جمهور وارد پرند شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور پیش از ظهر دوشنبه با هدف پیگیری اقدامات صورت گرفته از نتایج سفرها و بازدیدهای استاندار تهران به پرند وارد این رباط کریم شد.

قائم‌پناه در بدو ورود مورد استقبال جمعی از مسئولان استانی و محلی قرار گرفت.

وی در این سفر که در چارچوب نظارت بر تحقق مصوبات سفرهای استانی انجام می‌شود، قرار است از تصفیه خانه پرند بازدید کند.

این بازدیدها با هدف بررسی روند اجرای پروژه‌های مرتبط با حوزه آب در استان تهران برنامه‌ریزی شده است.

قائم‌پناه در ادامه برنامه‌های خود به شهرک صنعتی در ری سفر خواهد کرد.

گفتنی است حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شهرستان‌ها بخشی از پیگیری‌های محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران برای پیگیری اقدامات صورت گرفته از نتایج سفرها و بازدیدهای استاندار تهران و افزایش رضایتمندی عمومی است.