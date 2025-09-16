۳۵۰۰ کلاس درس طی کمتر از یک سال گذشته در استان تهران احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان عصر سه شنبه و در ادامه حضور در شهرستان پردیس که به منظور افتتاح پروژههای بهداشتی و آموزشی انجام شد در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی ۱۱ مدرسه در شهرستان پردیس با ۱۶۵ کلاس درس خبر داد و گفت: این پروژهها با مشارکت نوسازی مدارس، شهرداریها و شرکت عمران تا سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی همچنین افتتاح اورژانس هوایی پردیس را در راستای تسهیل خدمات رسانی به مصدومین حوادث محورهای پر ترافیک شرق استان اعلام کرد.
استاندار تهران، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۱۱ مدرسه در شهرستان پردیس، گفت: با توجه به کمترین سرانه آموزشی در حومه پردیس، این مدارس با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس، شهرداریها و شرکت عمران احداث میشوند و پیشبینی میشود تا سال آینده افتتاح و بهرهبرداری شوند.
وی افزود: تلاش ما این است که در سال آینده ۲۰ مدرسه جدید با ۳۰۰ کلاس درس در شهرستان پردیس احداث شود تا دانشآموزان عزیز بتوانند از امکانات مناسب آموزشی بهرهمند شوند.
استاندار تهران تأکید کرد: این پروژهها بخشی از نهضت مدرسهسازی است که با دستور رئیس جمهور و بر مبنای مشارکت مردم اجرا میشود و خوشبختانه در کمتر از یک سال گذشته در استان تهران ۳۵۰۰ کلاس درس احداث شده که نشاندهنده تلاش همه اقشار، خیرین، مسئولین اجتماعی و دولت است.
وی در ادامه درباره افتتاح پد بالگرد اورژانس پردیس بیان کرد: با توجه به ترافیک سنگین محورهای شرق استان و ضرورت خدماترسانی سریع به مصدومین، اورژانس هوایی پردیس با برنامهریزی سازمان اورژانس استان تهران افتتاح شد که این اقدام، به ویژه در حوادث و انتقال مجروحین، تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
معتمدیان خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت خیرین و مسئولیتهای اجتماعی و برنامههای مولدسازی، امیدواریم قبل از پایان دولت، جشن خروج از محرومیت در حوزه فضای آموزشی استان تهران را با حضور مردم برگزار کنیم.
