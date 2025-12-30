به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، مرتضی رحمان‌نیا بیان کرد: کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی قم، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌های استان به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی را برای روزچهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل اعلام کرد.

وی گفت: این تصمیم بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده در سطح استان و در راستای تأمین انرژی پایدار اتخاذ شده‌است.

وی عنوان کرد: به شهروندان استان قم توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه جویی را بعمل آورند.

امتحانات دانشگاه‌ها و برخی مقاطع تحصیلی

بر اساس اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی قم، تمامی امتحانات دانشگاه‌های استان قم برقرار می‌باشد. همچنین در خصوص مدارس، امتحانات کلاس‌های یازدهم و دوازدهم طبق برنامه برگزار خواهد شد.