به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به‌استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۰ دی در سطح استان تهران به علت برودت هوا تعطیل اعلام شد.

بر اساس این گزارش و اعلام کارگروه تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار است.

در همین راستا، حسین صادقی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد و لغو نخواهد شد.

وی افزود: در خصوص امتحانات داخلی، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مدرسه و شورای مدرسه است. درصورتی‌که به دلیل شرایط خاص، امتحان داخلی در زمان مقرر برگزار نشود، معمولاً به‌عنوان آخرین امتحان و در زمانی که با دانش‌آموزان هماهنگ می‌شود، برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: به طور معمول، شورای مدرسه پس از بررسی شرایط، مصوبه لازم را صادر کرده و زمان برگزاری امتحانات داخلی را تعیین می‌کند. بااین‌حال، اختیار نهایی در این زمینه با مدرسه و شورای مدرسه است.