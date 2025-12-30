به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بانکها و شهرداریها بهاستثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانکها و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۰ دی در سطح استان تهران به علت برودت هوا تعطیل اعلام شد.
بر اساس این گزارش و اعلام کارگروه تمامی امتحانات دانشگاهها برقرار است.
در همین راستا، حسین صادقی رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت آموزشوپرورش اعلام کرد: امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد و لغو نخواهد شد.
وی افزود: در خصوص امتحانات داخلی، تصمیمگیری نهایی بر عهده مدرسه و شورای مدرسه است. درصورتیکه به دلیل شرایط خاص، امتحان داخلی در زمان مقرر برگزار نشود، معمولاً بهعنوان آخرین امتحان و در زمانی که با دانشآموزان هماهنگ میشود، برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت آموزشوپرورش، گفت: به طور معمول، شورای مدرسه پس از بررسی شرایط، مصوبه لازم را صادر کرده و زمان برگزاری امتحانات داخلی را تعیین میکند. بااینحال، اختیار نهایی در این زمینه با مدرسه و شورای مدرسه است.
