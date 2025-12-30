مدارس شهرستان خلخال غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه خلخال صبح سه شنبه در اطلاعیهای در خصوص نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی «نوبت عصر» در روز سه شنبه ۹ دی ماه اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا و یخبندان در منطقه خلخال، فعالیتهای آموزشی مدارس و مراکز پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول شهری و روستایی در «نوبت عصر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی، مدارس استثنایی و مرکز سنجش منطقه نیز تعطیل خواهد بود.
همچنین آزمونهای نهایی طبق برنامه و در موعد و زمان مقرر برگزار میشوند.
