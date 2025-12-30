ادارات کردستان روز چهارشنبه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و در راستای تأمین انرژی پایدار، روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی تعطیل خواهد بود.

بر اساس این تصمیم، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت‌های صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید شده و از مدیران محترم ادارات و مدارس درخواست شده است نسبت به کنترل و خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی، نظارت لازم را به عمل آورند.