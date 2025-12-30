به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، بر اساس این تصمیم، آموزش در تمامی دورههای تحصیلی در نوبتهای صبح و بعدازظهر بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. ️
این اطلاعیه میافزاید: در عین حال، آزمونهای نهایی پایه دوازدهم و آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم، مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده، در موعد مقرر برگزار میشود. ️
در این اطلاعیه بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی نیز تأکید شده و از مدیران ادارات و مدارس خواسته شده است نسبت به کنترل و خاموش بودن سیستمهای گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی، نظارت لازم را اعمال کنند.
بارش برف امداد امروز در نقاط مختلف استان آغاز شد و طبق پیش بینی هواشناسی دمای هوا ب منفی ۱۳ درجه میرسد.
