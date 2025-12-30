  1. استانها
  2. همدان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

تعطیلی ادارات و دانشگاه‌ها و غیرحضوری شدن مدارس استان همدان ️

همدان- روز چهارشنبه همه ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سراسر استان همدان، به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی، تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، بر اساس این تصمیم، آموزش در تمامی دوره‌های تحصیلی در نوبت‌های صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. ️

این اطلاعیه می‌افزاید: در عین حال، آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم و آزمون‌های هماهنگ استانی پایه نهم، مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، در موعد مقرر برگزار می‌شود. ️

در این اطلاعیه بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی نیز تأکید شده و از مدیران ادارات و مدارس خواسته شده است نسبت به کنترل و خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی، نظارت لازم را اعمال کنند.

بارش برف امداد امروز در نقاط مختلف استان آغاز شد و طبق پیش بینی هواشناسی دمای هوا ب منفی ۱۳ درجه می‌رسد.

