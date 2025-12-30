امام جمعه سنقر: انقلاب اسلامی در مسیر تحقق حکومت مهدوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت نهم دی‌ماه و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی یک حرکت مقطعی نیست، بلکه مسیری زنده و پویاست که به سمت تحقق آرمان بزرگ حکومت مهدوی در حال حرکت است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در این مراسم افزود: این حضور پرشور نشان‌دهنده بصیرت، آگاهی و پایبندی مردم به ولایت است و امیدواریم جامعه اسلامی هیچ‌گاه از مسیر ولایت فاصله نگیرد.

امام جمعه شهرستان سنقر و کلیایی با استناد به آیه ۱۱ سوره مبارکه رعد تصریح کرد: خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه خود آن ملت خواهان تغییر باشد و این سنت الهی بیانگر نقش تعیین‌کننده مردم در رقم‌زدن آینده خویش است.

حجت‌الاسلام رضایی جامعه ایران را «جامعه‌ای در حال گذار» توصیف کرد و گفت: ملت ایران از دیکتاتوری عبور کرده، تجربه دموکراسی را پشت سر گذاشته و اکنون در مسیر رسیدن به حکومت ولایی و مهدوی گام برمی‌دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حکومت مهدوی، آرمان مشترک همه انبیا و اولیای الهی بوده و انقلاب اسلامی بستری برای تحقق این آرمان بزرگ الهی فراهم کرده است.