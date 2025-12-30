به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت‌الله کریمیان صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی که در مسجد جامع دهلران برگزار شد، گفت: نهم دی، روز تجلی بصیرت و ولایت‌مداری ملت ایران است؛ ملتی که در بزنگاه‌های تاریخی با تبعیت از ولایت فقیه، فتنه‌ها را خاموش کرده و چراغ راه انقلاب اسلامی را برافروخته‌تر ساخته است.

وی افزود: ۹ دی تنها یک روز تقویمی نیست؛ نماد رشد فکری و آگاهی مردمی است که اجازه ندادند دشمن با طراحی‌های پیچیده‌ی خود، مسیر انقلاب را منحرف کند. همان‌گونه که مردم در واقعه عاشورا نیز با ایستادگی در کنار ولایت، تاریخ را دگرگون ساختند، ملت ایران نیز در سال ۸۸ با الهام از همان فرهنگ، نقشه‌ی دشمنان را خنثی کردند.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) با اشاره به فتنه‌های امسال و حوادث خردادماه تصریح کرد: دشمنان انقلاب با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، رسانه‌ای و اقتصادی، قصد داشتند در میان مردم نارضایتی ایجاد و آنان را از انقلاب جدا کنند، اما مردم با بصیرت و درایت خود، یک بار دیگر دشمن را مأیوس کردند.

سردار کریمیان اقدامات خصمانه دشمنان علیه فرماندهان شهید و دانشمندان کشور را نشانه ضعف آنان دانست و گفت: دشمنان می‌خواهند سرمایه اجتماعی ما را کم کنند، اما غافلند که ایمان، ولایت‌پذیری و حضور مردم، مهم‌ترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. ملت ما در طول تاریخ، از مشروطه و قیام جنگل تا انقلاب اسلامی، همواره در برابر ظلم ایستاده و هر توطئه‌ای را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کرده‌اند.

وی تأکید کرد: امروز دشمن از اقتدار نظامی، علمی و فناوری ایران در هراس است. ما در عملیات‌ها و رزمایش‌های اخیر، نشان دادیم که قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی نه‌تنها منطقه، بلکه خیلی از محاسبات قدرت‌های جهانی را تغییر داده است. دشمن از مهارت موشکی، توان پهپادی و شبکه دفاعی ایران آگاه است و می‌داند که هر اقدامش با پاسخی قاطع روبه‌رو خواهد شد.

سردار کریمیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنگ رسانه‌ای علیه مردم گفت: هدف اصلی دشمن، ناامیدسازی ملت و القای بی‌اعتمادی به مسئولان است. اما ملت ایران نشان داده است که با تکیه بر ایمان و رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بر تمام چالش‌ها فائق می‌آید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید امروز برای آینده بسازیم. آینده‌ای روشن‌تر از امروز، به شرطی رقم می‌خورد که همه با وحدت، بصیرت و امید، پای انقلاب بایستیم و دشمن را از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذاریم.