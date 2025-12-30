به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه احیا و بهسازی آب‌بندان لیچاه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه آب‌بندان‌ها یکی از ظرفیت‌های مهم و میراثی ارزشمند در حوزه مدیریت آب استان گیلان هستند، اظهار کرد: در استان گیلان حدود ۹۲۵ هکتار آب‌بندان وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای بهره‌گیری بهینه از بارش‌های جوی و آب‌های سطحی استفاده کرد.

وی با اشاره به عزم جدی استاندار گیلان برای مدیریت پهنه‌های آبی افزود: امسال با هماهنگی و همکاری سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای گیلان، برنامه‌ریزی لازم برای لایروبی آب‌بندان‌ها انجام شده و عملیات اجرایی آن نیز پیش از پایان سال آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۰ هکتار از آب‌بندان‌ها در اکثر شهرستان‌های استان در حال لایروبی است و برای سایر مناطق نیز کتابچه‌های طرح تهیه شده و پس از بررسی نکات فنی و ملاحظات ارتفاعی، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

محمدی با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از بارش‌ها گفت: هدف ما این است که با اجرای به‌موقع این پروژه‌ها، بتوانیم از نزولات جوی بیشترین بهره را برای ذخیره و مدیریت منابع آبی ببریم.

وی با اشاره به رویکرد توسعه‌محور در احیای آب‌بندان‌ها خاطرنشان کرد: علاوه بر تأمین آب مورد نیاز کشاورزی، آب‌بندان‌ها ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه فعالیت‌های گردشگری نیز دارند و می‌توانند در فصول کم‌آبی نقش مؤثری در پایداری منابع آبی ایفا کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: آب‌بندان‌ها با تغذیه تدریجی سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش رطوبت و تلطیف هوا، نقش مهمی در پایداری کشاورزی به‌ویژه در شالیزارها دارند و می‌توانند در آینده کشاورزی استان را با چالش‌های کمتری مواجه کنند.