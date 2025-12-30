  1. استانها
محمدی: ۳۵۰ هکتار از آب‌بندان‌های گیلان لایروبی می‌شود

رشت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: امسال لایروبی ۳۵۰ هکتار از آب‌ بندان‌ های گیلان با اعتباری بالغ بر ۸۷ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه احیا و بهسازی آب‌بندان لیچاه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه آب‌بندان‌ها یکی از ظرفیت‌های مهم و میراثی ارزشمند در حوزه مدیریت آب استان گیلان هستند، اظهار کرد: در استان گیلان حدود ۹۲۵ هکتار آب‌بندان وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای بهره‌گیری بهینه از بارش‌های جوی و آب‌های سطحی استفاده کرد.

وی با اشاره به عزم جدی استاندار گیلان برای مدیریت پهنه‌های آبی افزود: امسال با هماهنگی و همکاری سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای گیلان، برنامه‌ریزی لازم برای لایروبی آب‌بندان‌ها انجام شده و عملیات اجرایی آن نیز پیش از پایان سال آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۰ هکتار از آب‌بندان‌ها در اکثر شهرستان‌های استان در حال لایروبی است و برای سایر مناطق نیز کتابچه‌های طرح تهیه شده و پس از بررسی نکات فنی و ملاحظات ارتفاعی، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

محمدی با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از بارش‌ها گفت: هدف ما این است که با اجرای به‌موقع این پروژه‌ها، بتوانیم از نزولات جوی بیشترین بهره را برای ذخیره و مدیریت منابع آبی ببریم.

وی با اشاره به رویکرد توسعه‌محور در احیای آب‌بندان‌ها خاطرنشان کرد: علاوه بر تأمین آب مورد نیاز کشاورزی، آب‌بندان‌ها ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه فعالیت‌های گردشگری نیز دارند و می‌توانند در فصول کم‌آبی نقش مؤثری در پایداری منابع آبی ایفا کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: آب‌بندان‌ها با تغذیه تدریجی سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش رطوبت و تلطیف هوا، نقش مهمی در پایداری کشاورزی به‌ویژه در شالیزارها دارند و می‌توانند در آینده کشاورزی استان را با چالش‌های کمتری مواجه کنند.

