به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه احیا و بهسازی آب‌بندان لیچاه در بخش لشت‌نِشا اظهار کرد: در استان گیلان بین یک‌هزار و ۷۰۰ تا یک‌هزار و ۸۰۰ پهنه آبی با مساحت‌های مختلف وجود دارد که از چند هزار متر مربع تا بیش از ۱۰۰ هکتار را شامل می‌شود.

وی افزود: در مجموع حدود ۹ هزار آب‌بندان در استان گیلان وجود دارد که پیش از احداث سد سفیدرود و سایر سدها، نقش اصلی در آبیاری مزارع کشاورزی مردم استان ایفا می‌کردند.

استاندار گیلان با اشاره به سطح زیر کشت شالیزارها در استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۴۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت برنج قرار دارد و خوشبختانه در سال‌های گذشته به دلیل بارش‌های مناسب، حدود ۹۸ درصد مزارع استان به‌طور کامل آبیاری شده‌اند.

حق‌شناس با بیان اینکه پاییز امسال با کاهش بارندگی مواجه بودیم، گفت: میزان بارندگی پاییزه کمتر از حد انتظار بوده و به جای حدود ۴۰۰ میلی‌متر، تنها حدود ۲۵۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است، هرچند امیدواریم در فصل زمستان بخش قابل توجهی از این کمبود جبران شود.

وی ادامه داد: از سال گذشته با برنامه‌ریزی مشترک شرکت آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی گیلان، لایروبی آب‌بندان‌ها در دستور کار قرار گرفت و طی سنوات گذشته حدود ۲ هزار هکتار لایروبی انجام شده است.

استاندار گیلان افزود: امسال نیز بیش از یک‌هزار هکتار از آب‌بندان‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار لایروبی قرار دارد و در برخی مناطق مانند آب‌بندان لیچاه، خاک مناسب برداشت‌شده به‌عنوان دستمزد در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.

حق‌شناس با اشاره به تأمین اعتبارات این طرح‌ها گفت: سازمان جهاد کشاورزی حدود ۸۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی برای اجرای این پروژه‌ها اختصاص داده و امیدواریم بخش قابل توجهی از عملیات لایروبی در فصل زمستان به پایان برسد.

وی تأکید کرد: مزارع گیلان سالانه به حدود ۲ میلیارد مترمکعب آب نیاز دارند که حدود ۲۰ درصد آن از طریق آب‌بندان‌ها تأمین می‌شود و مابقی وابسته به بارش‌ها و سد سفیدرود است.

استاندار گیلان با اشاره به احداث سدهای جدید افزود: سدهای پل‌رود و شفارود در دست احداث هستند و با تکمیل این پروژه‌ها، در کنار سد سفیدرود، امنیت آبی استان در بخش شرب و کشاورزی افزایش خواهد یافت.

حق‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: آب‌بندان‌ها تنها در فصل زراعی شالیزارها مورد استفاده نیستند، بلکه در سایر فصول سال می‌توان از آن‌ها در حوزه آبزی‌پروری و گردشگری بهره گرفت و این رویکرد سه‌منظوره می‌تواند نقش مهمی در اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان گیلان ایفا کند.