مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در خاش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی، صبح سه شنبه با حضور گسترده مردم انقلابی و ولایتمدار شهرستان خاش در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

اقشار مختلف مردم از جمله خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون، فرهنگیان، دانش‌آموزان و جوانان شیعه و اهل سنت با حضور پرشور خود بار دیگر وفاداری‌شان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را به نمایش گذاشتند.

فضای مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی، سرودهای انقلابی و قرائت قرآن حال و هوایی معنوی داشت و تصاویر شهدا و پرچم‌های ایران جلوه‌ای خاص به جمعیت بخشیده بود.

نهم دی جلوه‌ای از قدرت نرم ملت ایران بود

حجت‌الاسلام غلامرضا دهقان امام جمعه شهر خاش در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه این مراسم، حماسه نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ را نقطه‌ای برجسته در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: در این روز ملت بصیر ایران با حضور گسترده در صحنه، پیوند عمیق خود را با ولایت فقیه، ارزش‌های انقلاب اسلامی و آموزه‌های عاشورایی به نمایش گذاشتند.

وی افزود: حرکت عظیم مردم در نهم دی جلوه‌ای آشکار از قدرت نرم ملت ایران بود که در بزنگاه‌های حساس و ضروری، با حضور آگاهانه خود از اساس انقلاب دفاع کردند.

امام جمعه خاش با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد این رویداد تاریخی، خاطرنشان کرد: مردم باید با مرور این حماسه بزرگ، از تاریخ عبرت بگیرند و ارزش‌های آن را پاس بدارند.

دهقان در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت باید برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش گرانی و مهار تورم تلاش جدی کند تا چنین مردمی که همواره در صحنه دفاع از انقلاب حضور دارند، در فشار و سختی زندگی قرار نگیرند.

ملت ایران در بزنگاه‌ها تکلیف فتنه‌گران را مشخص می‌کند

فرشاد گرگیچ فرماندار شهرستان خاش در حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر، حماسه نهم دی‌ماه را میثاق امت اسلامی با ولایت دانست و گفت: در این روز تاریخی، مردم با حضور گسترده در صحنه، تکلیف فتنه‌گران را مشخص کردند و نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس، خودشان برای دفاع از آرمان‌های نظام و اسلام به میدان می‌آیند.

وی افزود: این اتفاق بزرگ جلوه‌ای از نقش‌آفرینی ملت ایران بود که در همه عرصه‌ها حضور دارند و هر زمان که نیاز باشد، با اتحاد و همدلی در صحنه حاضر می‌شوند.

گرگیچ با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: در حالی که جمهوری اسلامی ایران با جنگ ترکیبی و شناختی دشمنان مواجه است، همراهی و همکاری مردم عامل اصلی پیروزی و ایستادگی در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمنان بوده است.