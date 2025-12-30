بامری: میراث ۹دی درس ایستادگی و انسجام برای آینده ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت «حماسه ۹ دی و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی» ظهر سه شنبه با حضور مسئولان و جمعی از مردم ولایتمدار شهرستان دلگان در مسجد جامع این شهر برگزار شد.
در بخشی از این برنامه حجتالاسلام والمسلمین حمید بامری، امام جمعه دلگان، با اشاره به اهمیت حماسهی نهم دیماه سال ۱۳۸۸، اظهار داشت: این روز، نماد تجدید میثاق آگاهانه مردم با آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و نشانهی بلوغ سیاسی و بصیرت آنان در تشخیص حق از باطل است.
وی افزود: واقعه نهم دی ثابت کرد که وحدت کلمه، مسئولیتپذیری و استقامت مردمی، قدرتمندترین سلاح در برابر آشوبها و توطئههای دشمنان نظام اسلامی است.
امام جمعه دلگان تأکید کرد: پیام این روز تاریخی برای امروز جامعه، بر ضرورت بصیرتافزایی، حفظ انسجام ملی، مسئولیتپذیری همگانی و ادامهی راه مقاومت در برابر هرگونه تحرکات ضدامنیتی و فرهنگی تأکید دارد. این روز بهعنوان میراثی ارزشمند به نسلهای آینده میآموزد که پایبندی به هویت و باورهای دینی و انقلابی، در واقع پاسداری از عزت، امنیت و استقلال کشور است.
در پایان این مراسم، قطعنامه تجمع گرامیداشت نهم دی توسط یکی از شرکتکنندگان قرائت شد که در آن بر حفظ دستاوردهای انقلاب، وفاداری به رهبری و مقابله با هرگونه جنگ روانی و فرهنگی تأکید گردید.
