خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: تاریخ ایران بارها نشان داده که حضور آگاهانه و بهموقع مردم در بزنگاههای حساس، نه تنها از تهدیدهای دشمنان کاسته بلکه فرصتهای تازهای برای پیشرفت و آرامش فراهم کرده است.
نمونه روشن این حقیقت را میتوان در سیستان و بلوچستان مشاهده کرد؛ سرزمینی که با وجود شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی، همواره با حضور پرشور مردم در صحنههای مهم، جلوهای از همبستگی ملی را به نمایش گذاشته است.
مردم این خطه با تکیه بر ایمان و روحیه مشارکت، در لحظات سرنوشتساز کشور، همواره نقشآفرین بودهاند؛ چه در عرصههای سیاسی و اجتماعی و چه در میدانهای خدمترسانی و کمکهای مردمی، سیستان و بلوچستان بارها ثابت کرده است که وحدت و همدلی میتواند سد محکمی در برابر توطئههای دشمنان باشد.
این حضور آگاهانه، نه تنها نشانهای از بصیرت جمعی است بلکه پیام روشنی برای آینده دارد؛ هرگاه مردم با هم باشند، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر آنان را ندارد.
مردم خنثی کننده توطئههای دشمنان هستند
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان با اشاره به حماسه بزرگ ۹ دیماه، نقش مردم را در خنثیسازی دسیسهها، توطئهها و آشوبهای طراحیشده از سوی دشمنان بسیار تعیینکننده دانست و گفت: مهمترین نقش مردم در این مقطع حساس، برخورداری از بصیرت، شناخت دقیق خواستهها و توطئههای دشمن و اقدام بهموقع بود.
ناصر اسدی ادامه داد: مردم در سال ۱۳۸۸ زمانی که متوجه بروز اختلافاتی در کشور شدند، در ابتدا با صبر و متانت، نظارهگر وقایع بودند و تلاش کردند موضوعات از مسیرهای مسالمتآمیز، گفتگو و شفافسازی حلوفصل شود.
وی افزود: اما بهتدریج که برای مردم مشخص شد جریان معترض از نفوذیها، براندازان و دشمنان ملت، جدا نیست و هدف، فراتر از یک اختلاف انتخاباتی است، مردم وارد میدان شدند، و نقطه پایانی بر اغتشاشات، توطئهها و عملیات جنگ نرم دشمن گذاشتند.
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان کرد: مردم زمانی که تشخیص دادند حضور قاطع و بهموقع آنها ضروری است و ادامه وضعیت بلاتکلیفی و فرسایشی به ضرر کشور است، با یک حرکت حماسی، مسیر اغتشاش و براندازی را بهطور کامل مسدود کردند.
دشمن در پی ایجاد تفرقه در بین مردم است
اسدی با بیان اینکه دشمن از هر ابزاری برای ضربه زدن به کشور استفاده میکند، تصریح کرد: دشمن چه از طریق جنگ سخت و چه از مسیر جنگ نرم، فریب افکار عمومی و نفوذ در میان مردم و حتی برخی مسئولان، بهدنبال تحقق اهداف خود است؛ در آن سال، عدهای بر اثر تبلیغات مسموم و دروغهایی مانند ادعای تقلب در انتخابات، دچار سردرگمی و بیاطلاعی بودند، اما با گذشت زمان و روشن شدن حقایق، مردم دریافتند که صحنهگردانان اصلی، نه منتقد دلسوز بلکه دشمنان دین، کشور و امنیت ملی هستند.
وی ادامه داد: توهین به مقدسات، هتک حرمت شعائر دینی در روز عاشورا، حمله به هیئات مذهبی و تخریب اموال عمومی مردم، نشان داد که هدف این جریان، نه اعتراض مدنی بلکه دشمنی آشکار با دین، مذهب و ملت است؛ تخریب بانکها، ادارات، خودروهای مردم و اموال عمومی، ثابت کرد که این اقدامات هیچ نسبتی با دلسوزی برای کشور ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان تأکید کرد: مردم بهخوبی میدانند مسئولان، خادمان ملت هستند و تا زمانی محترماند که در مسیر منافع دینی، ملی و عمومی حرکت کنند؛ اگر افرادی چه در میان مردم و چه در میان مسئولان، دچار نفوذ، فریبخوردگی یا همراهی با دشمن شوند، مردم صف خود را از آنها جدا میکنند.
اسدی تصریح کرد: اتحاد مردم با مسئولان خدمتگزار و ایستادگی قاطع در برابر نفوذیها، دقیقاً همان اتفاقی بود که در حماسه نهم دیماه رقم خورد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمن همواره در پی ایجاد تفرقه، فتنه و ضعف داخلی است و هر زمان احساس کند جامعه دچار تشتت شده، برای تحقق اهداف نامشروع خود اقدام میکند؛ اما تا زمانی که مردم متحد، آگاه، مقتدر و همدل باشند و اختلافنظرها را از مسیر گفتگو و قانون دنبال کنند، هیچ دشمنی جرأت تعرض به ایران اسلامی را نخواهد داشت.
نظام اسلامی، نظامی مردمی است
عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمن به دنبال به زانو درآوردن، تجزیه و فروپاشی ایران اسلامی مانند وضعیت فعلی سوریه است؛ منتهی مانع مهم در مقابل نقشه شوم دشمن، مردمی بودن نظام اسلامی و وحدت کلمه مردم است؛ لذا با فتنه انگیز و آشوب به دنبال رفع این موانع و فراهم آوردن فرصت مناسب برای تجاوز نظامی به ایران است.
حسین زهدی تصریح کرد: در ایام الله ۹ دی سال ۱۳۸۸، مردم ایران با بصیرت مثال زدنی به صحنه آمدند و ضمن حمایت مجدد از نظام اسلامی بساط فتنه گران را جمع و دشمن را مجدداً ناامید کردند.
وی گفت: رژیم متجاوز منحوس صهیونی وقتی از ایجاد انشقاق اجتماعی ناامید شد و بر عکس حضور مردم در دفاع از نظام اسلامی زیر بمبارانها کف خیابانها را دید زمزمه آتش بس مطرح کرد.
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در پایان افزود: در فتنه ۸۸ مردم بودند که به میدان آمدند و بساط فتنه و فتنه گران را جمع کردند؛ در جریان دفاع مقدس دوازده روزه مردم ایران علی رغم اختلاف نظرها، گلایهها و فشارهای معیشتی یکدست و منسجم و متحد درکنارهم ایستادند و نقشه استکبار را برهم زدند.
ملت ایران با هوشیاری ثابت کرد پیرو رهبری است
فرماندار ویژه زابل در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حماسه ۹ دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است که نشان داد دشمنان از اتحاد و انسجام ملت ایران هراس دارند.
علی ولایتی پور اظهار داشت: آنان سالها و ماهها طراحی کرده بودند تا نظام جمهوری اسلامی را به چالش بکشند و حتی تا آستانه فروپاشی نیز پیش ببرند؛ اما ملت ایران، که به تعبیر امامین انقلاب بهترین ملت از صدر اسلام تاکنون است، با هوشیاری و بیداری به موقع، مشت محکمی بر دهان یاوهگویان زد و ثابت کرد ملتی استوار و پیرو مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: این ملت درک کرده که ولایت فقیه ستون اصلی خیمه انقلاب است و هیچگاه از آن جدا نخواهد شد؛ نمونه بارز این ولایتمداری در حوادث سال ۱۳۸۸ آشکار شد؛ جایی که مردم با حضور میلیونی خود در ۹ دی، نقشههای دشمنان را نقش بر آب کردند.
فرماندار زابل در پایان خاطرنشان کرد: در این میان، مردم سیستان نیز همواره در کنار انقلاب بودهاند؛ آنان در تمام رخدادها و مشکلات کشور، ولایتمداری خود را حفظ کرده و نشان دادهاند که پیروی از ولایت فقیه ریشه در ایمان و تاریخشان دارد.
وی افزود: قیام و ایستادگی مردم سیستان، همچون پیروی از حضرت امام حسین (ع)، گواهی روشن بر وفاداری آنان به آرمانهای انقلاب است؛ این مردم نه تنها در گذشته، بلکه امروز و فردا نیز در کنار انقلاب خواهند ماند.
حضور مردم در صحنه دشمن را مأیوس میکند
فرمانده سپاه ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حماسه ۹ دی، نماد پیوند عمیق ملت با امت و ولایت است؛ روزی که مردم با بصیرت مثالزدنی خود همچون عمار در میدان حاضر شدند و با حضور پرشورشان مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی کوبیدند.
سرهنگ غلامرضا شعیبی افزود: این حرکت تاریخی نه تنها دشمنان خارجی را مأیوس ساخت، بلکه امید جریانهای داخلی معاند را نیز از بین برد.
فرمانده سپاه ایرانشهر خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با این هجمهها، حضور فعال و آگاهانه مردم در صحنههای مختلف سیاسی و اجتماعی است.
وی با اشاره به اهمیت استمرار این روحیه انقلابی، گفت: اگر ملت همانند گذشته با وحدت و بصیرت وارد میدان شوند، هیچ قدرتی توان مقابله با ایران اسلامی را نخواهد داشت.
شعیبی در پایان تأکید کرد: تکرار چنین حماسههایی، ضامن بقای انقلاب و شکست نقشههای دشمنان خواهد بود و مردم باید با ایمان و امید، نقش تاریخی خود را بار دیگر ایفا کنند.
تجربههای گذشته ثابت کردهاند که هرگاه مردم با بصیرت و اتحاد در صحنه حاضر شدهاند، توانستهاند مسیر آینده را روشنتر سازند؛ امروز نیز این روحیه جمعی میتواند الگویی برای همه ملتها باشد؛ الگویی که بر پایه اعتماد، مشارکت و همدلی، راه توسعه پایدار و انسجام ملی را هموار میکند.
نظر شما