علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: حماسه ۹ دی آینه وحدت ملی است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: نهم دی‌ماه در تاریخ معاصر ایران به‌عنوان روزی ماندگار شناخته می‌شود که مردم با حضور گسترده و پرشور خود در صحنه، وفاداری‌شان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را به نمایش گذاشتند.

اتحاد ملی همواره مهم‌ترین سرمایه اجتماعی ایران در برابر توطئه‌های دشمنان بوده است؛ سرمایه‌ای که با تکیه بر ایمان، همبستگی و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های حساس، توانسته نقشه‌های پیچیده و فشارهای بیرونی را خنثی کند.

در این میان، مردم سیستان و بلوچستان جایگاهی ویژه دارند؛ مردمی که در پایتخت وحدت اسلامی زندگی می‌کنند و با همزیستی شیعه و اهل‌سنت، الگویی روشن از همدلی و برادری دینی را به نمایش گذاشته‌اند.

تاریخ معاصر ایران گواهی می‌دهد که این استان در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، با حضور پرشور و نقش‌آفرینی مؤثر، همواره خوش درخشیده و نشان داده است که وحدت و ایمان می‌تواند سد محکمی در برابر تهدیدها باشد.

امروز نیز در شرایطی که دشمنان با ابزارهای رسانه‌ای و اقتصادی در پی ایجاد شکاف و تفرقه هستند، مردم سیستان و بلوچستان با پایبندی به ارزش‌های اسلامی و ملی، بار دیگر می‌توانند نقش‌آفرینی کنند و وحدت ملی را به‌عنوان رمز پیروزی و اقتدار ایران به جهانیان نشان دهند.

علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان این روز را نماد وحدت، بصیرت و همبستگی ملی دانسته‌اند و تأکید کردند که نهم دی تنها یک رویداد سیاسی نیست، بلکه یادآور مسئولیت مشترک همه اقوام و مذاهب در پاسداری از امنیت، استقلال و انسجام کشور است.

مردم در جلوگیری از فتنه‌ها نقش اساسی و تعیین کننده دارند

مولوی شمس الحق دامنی امام جمعه اهل سنت مسجد جامع حقانیه ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: نهم دی‌ماه یادآور حماسه‌ای بزرگ در تاریخ کشور ماست؛ روزی که مردم با حضور آگاهانه و پرشور خود، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.

وی ادامه داد: این روز نشان داد که ملت ایران در برابر دسیسه‌ها و آشوب‌هایی که دشمنان برای ضربه زدن به کشور طراحی می‌کنند، هوشیار و بیدارند؛ نقش مردم در جلوگیری از این فتنه‌ها بسیار اساسی است زیرا هرگاه مردم با بصیرت و آگاهی در صحنه حاضر شوند؛ دشمن هیچ‌گاه نمی‌تواند به اهداف شوم خود دست یابد.

وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان نیز شرایط ویژه‌ای دارد و مردم این دیار باید بیش از پیش مراقب باشند تا با حضور فعال و همبستگی خود، اجازه ندهند دشمنان با ابزارهای مختلف به صفوف آنان رخنه کنند.

امام جمعه اهل سنت ایرانشهر خاطرنشان کرد: اتحاد و وحدت، کلید اصلی مقابله با فتنه‌هاست؛ اگر مردم دچار تفرقه شوند، دشمن فرصت می‌یابد تا اهداف خود را پیش ببرد؛ اما وقتی ملت یکپارچه و منسجم باشد، هیچ قدرتی توان نفوذ در صفوف آنان را ندارد.

وی تصریح کرد: دشمن‌شناسی از ضروریات هر جامعه است؛ جامعه‌ای که دشمن خود را نشناسد، نمی‌تواند تصمیم درست بگیرد و در نهایت دچار زیان‌های بزرگ خواهد شد.

مولوی دامنی گفت: مردم باید همیشه آگاه باشند، دشمن واقعی خود را بشناسند و در برابر او موضع درست اتخاذ کنند؛ شناخت دشمن، زمینه‌ساز انسجام و وحدت ملی است و مانع نفوذ و رخنه در صفوف ملت می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: دشمنان ایران به خوبی می‌دانند که تا زمانی که مردم منسجم و متحد باشند، هیچ‌گاه نمی‌توانند به اهداف خود برسند؛ تنها راه آنان ایجاد تفرقه و آشوب است از این رو وظیفه همه ماست که با حفظ وحدت، بصیرت و آگاهی، نقشه‌های دشمن را خنثی کنیم و اجازه ندهیم آنان به منافع کشور و ملت آسیب برسانند.

نهم دی ماه یادآور عهد ملت با ولایت است

امام جمعه اهل سنت مینان شهرستان سرباز در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای هر قومی هادی و راهنما وجود دارد و برای ملت شریف ایران، حضرت آقا هادی و رهبر هستند.

مولوی عنایت الله رسولی زاده ادامه داد: نهم دی‌ماه یادآور یک حماسه بزرگ است؛ میثاق و عهد ملت با ولایت. مردم باید بدانند که حتی اگر مشکلات اقتصادی و فقر وجود داشته باشد هرگز ولایت و رهبر را فراموش نمی‌کنند.

وی افزود: مردم بیدار و هوشیارند و هیچ‌گاه به سخنان بیگانه، معاندین و سران فتنه گوش نمی‌دهند و نخواهند داد.

سکان داری مقام معظم رهبری دشمن را خشمگین و ناامید کرده است

امام جمعه اهل سنت مینان شهرستان سرباز بیان کرد: تا زمانی که سکان جمهوری اسلامی ایران در دست حضرت آقا باشد، دشمن ناراضی است و به دنبال اختلاف است؛ اگر کار ما درست باشد، دشمن راضی نیست؛ این قاعده کلی است.

وی تصریح کرد: در احادیث آمده است که یهود و دشمنان هرگز راضی نمی‌شوند تا زمانی که ملت‌ها مطیع آنان باشند؛ امروز هم سران فتنه و مخالفان چنین مشکلاتی را ایجاد کردند.

مولوی رسولی زاده گفت: باید سخنان حضرت آقا را گوش کنیم و در زندگی و کشور خود پیاده کنیم؛ تنها با گوش دادن به فرامین حضرت آقا، هیچ دشمنی نمی‌تواند صدای اختلاف در میان ملت بیندازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اتحاد و وحدت مردم ایران در کنار هم، بزرگ‌ترین سد در برابر دسیسه‌های دشمن است؛ موفقیت امت اسلام در گرو همین انسجام و وحدت است؛ باید مسائل داخلی خود را با گفتمان داخلی حل کنیم و راه ایجاد فتنه را برای دشمنان ببندیم.

دشمنی یهود با اصل نظام اسلامی است

امام جمعه اهل سنت زرآباد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقش مردم در پاسداری از حقیقت و صیانت از انقلاب اسلامی، همچون جوهره‌ای حیاتی و بنیادین جلوه می‌کند.

مولوی عارف هوتی گفت: مردم، در روز نهم دی‌ماه، با بصیرت و آگاهی خویش نشان دادند که اگرچه ممکن است در درون جامعه گلایه‌ها و نقدهایی باشد، اما این هرگز به معنای بریدن از اصل نظام و حقیقت انقلاب نیست.

وی ادامه داد: آنان با حضور پرشور خود، دشمنان را که دل بسته بودند به جدایی مردم از انقلاب در سال ۸۸، مأیوس ساختند و ثابت کردند که وفاداری به آرمان‌ها فراتر از اختلافات جزئی است.

امام جمعه اهل سنت زرآباد افزود: مردم در بزنگاه‌های حساس تاریخ، همواره چونان سدّی استوار در برابر طمع دشمنان ایستاده‌اند؛ هرگاه دشمنان کوشیده‌اند با فتنه و آشوب، بنیان وحدت را سست کنند، حضور به‌موقع مردم نقشه‌های آنان را بر باد داده است.

وی تصریح کرد: دشمنیِ اصلی، نه با فرد یا گروهی، بلکه با اصل نظام اسلامی است؛ نظامی که در برابر استکبار جهانی ایستاده و صدای مستضعفان را به گوش عالم رسانده است؛ مستکبران نمی‌خواهند این صدا باقی بماند، زیرا آگاهی ملت‌ها، آنان را در برابر ظلم متحد می‌سازد.

راز پیروزی همواره در وحدت اقشار مختلف مردم است

مولوی هوتی بیان کرد: راز پیروزی در وحدت و انسجام مردم نهفته است؛ اگر این وحدت خدشه‌دار شود، دشمن به آسانی اهداف خود را در کشور پیاده می‌کند؛ اتحاد مردم، همچون دیواری محکم، مانع نفوذ دشمن می‌شود و بصیرت آنان، این دیوار را استوارتر می‌سازد؛ هرگاه مردم با هم همدل و هم‌پیمان باشند، هیچ قدرتی توان شکستن این مقاومت را ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: نقش مردم، نقشی حیاتی است؛ آنان با حضور و آگاهی خود، نه تنها دشمن را مأیوس می‌کنند، بلکه حقیقت انقلاب را زنده نگه می‌دارند؛ این اتحاد، همان ریسمان محکم الهی است که جامعه را از تفرقه می‌رهاند و در برابر طوفان فتنه، پایدار می‌سازد.

نهم دی‌ماه فراتر از یک رویداد سیاسی، به‌عنوان نماد آگاهی و انسجام ملی در تاریخ ایران ثبت شده است.

علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان بر ضرورت دشمن‌شناسی، حفظ وحدت و پیروی از رهبری تأکید کردند و حضور پرشور مردم را نشانه‌ای از وفاداری به آرمان‌ها معرفی نمودند.

حماسه نهم دی ماه نشان داد که اتحاد و بصیرت ملت، بزرگ‌ترین سد در برابر فتنه‌ها و ضامن پایداری نظام اسلامی است.