مومنی: باد شدید در رشت موجب سقوط درخت روی خودرو شد

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش سقوط یک اصله درخت بر روی خودروی پارک‌شده به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی رشت اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک دستگاه خودروی نجات به همراه سه آتش‌نشان به محل حادثه واقع در بلوار امام رضا (ع)، کوچه سمیه ۲۱ اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت ادامه داد: در لحظات اولیه، سقوط کامل یک اصله درخت بر روی خودروی سواری مشاهده شد که آتش‌نشانان با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات برش‌کاری و رفع خطر را انجام دادند.

مؤمنی با اشاره به علت وقوع حادثه گفت: وزش شدید باد موجب سقوط این درخت شده بود که خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی در پی نداشت و تنها خسارت مالی به خودرو وارد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در شرایط جوی ناپایدار، از پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده و قدیمی خودداری کنند.