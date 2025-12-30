۹ دی نماد بصیرت و حضور آگاهانه ملت در دفاع از انقلاب است

حجت‌الاسلام اسماعیل شامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی اظهار کرد: این روز تاریخی نماد روشن بصیرت، آگاهی و حضور مسئولانه ملت مؤمن و انقلابی ایران در دفاع از اسلام ناب محمدی (ص)، آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ ثبات و امنیت کشور است.

وی افزود: ۹ دی یادآور مقطعی حساس در تاریخ انقلاب اسلامی است که پس از فتنه و آشوب‌های سال ۱۳۸۸، ملت ایران با درک عمیق از شرایط و با تبعیت از رهنمودها و تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری، مسیر حق را با صلابت و هوشیاری انتخاب کردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در یگان امنیتی امام علی (ع) با اشاره به نقش رهبری معظم انقلاب تصریح کرد: مدیریت هوشمندانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب در مواجهه با آن بحران پیچیده، نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و جلوگیری از انحراف مطالبات و گسترش ناامنی داشت.

شامحمدی تأکید کرد: تأکید مقام معظم رهبری بر قانون‌مداری، حفظ آرامش عمومی، پرهیز از افراط و تفریط و اعتماد به ایمان و بصیرت مردم، زمینه‌ساز حضور آگاهانه ملت در صحنه و خلق حماسه ماندگار ۹ دی شد.