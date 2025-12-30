برپایی بیش از ۱۱۰ موکب پذیرایی و فرهنگی در سراسر پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا خندقی میبدی، معاون اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، از برگزاری گسترده‌ترین برنامه‌های فرهنگی به مناسبت میلاد امام علی (ع) در سراسر پایتخت خبر داد و گفت: همزمان با ایام ولادت امیرالمؤمنین (ع)، بیش از ۱۱۰ موکب پذیرایی و فرهنگی در میادین و نقاط پرتردد ۲۲ منطقه تهران برپا خواهد شد.

خندقی میبدی اظهار داشت: میلاد امام علی (ع) فرصتی مغتنم برای ترویج آموزه‌های علوی و ایجاد نشاط و شادکامی در کالبد شهر است. ما در شهرداری تهران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های مردمی، محله‌ای و گروه‌های جهادی برنامه‌های متنوعی برای این مناسبت بزرگ تدارک دیده‌ایم.

برپایی بیش از ۱۱۰ موکب پذیرایی و فرهنگی در سطح مناطق

معاون اداره کل فرهنگی شهرداری تهران به جزئیات برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: هر یک از مناطق ۲۲ گانه در پنج نقطه از میادین و معابر پرتردد منطقه خود، موکب‌های فرهنگی و پذیرایی برپا خواهند کرد. این موکب‌ها از پنج‌شنبه ۱۱ دی تا شنبه ۱۳ دی به مدت سه شب، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای شهروندان خواهند بود.

وی افزود: در کنار پذیرایی، فضاسازی مناسب این ایام با توزیع اقلام فرهنگی مانند پرچم و پیکسل به همراه ماشین نویسی، همراه با پخش سرود، مداحی و نماهنگ‌های مناسبتی در این موکب‌ها انجام خواهد شد.

تلفیق جشن ولایت با گرامیداشت سردار مقاومت

معاون اداره کل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به تقارن ایام میلاد امام علی (ع) با سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: با توجه به همزمانی این دو مناسبت، در برنامه‌های میلاد امیرالمؤمنین (ع)، گرامیداشت سیره شهدا به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

خندقی میبدی در ادامه به ویژه برنامه‌های سالگرد شهادت سردار سلیمانی اشاره کرد و افزود: همزمان در هفته مقاومت، مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با شعار «ایرانمرد» برگزار می‌شود.

در این مراسم که در مصلی بزرگ تهران در روز ۱۱ دی ماه و با مشارکت گسترده تمامی مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری برگزار می‌شود، موکب‌های پذیرایی، و استیج‌های فرهنگی با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و برنامه‌های متنوع دیگر پیش‌بینی شده است و بخش‌های مختلف شهرداری تهران برای حضور و شرکت در این مراسم خدمات رسانی خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعظیم شعائر اسلامی، معرفت‌افزایی نسبت به سیره امام علی (ع)، ایجاد فضای امید و نشاط و استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله اهداف اصلی این برنامه‌هاست. شهرداری تهران تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا این ایام را به بهترین شکل در پایتخت برگزار کند.