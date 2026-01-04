  1. بین الملل
پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بر فراز جنوب لبنان

منابع خبری از پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بر فراز مناطقی از لبنان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع خبری از پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بر فراز جنوب لبنان خبر دادند.

جنگنده های اسرائیلی بر فراز منطقه حاصبیا به پرواز درآمده اند.

همزمان خبرگزاری لبنان گزارش داد که پهپاد اسرائیلی حمله ای به العدیسه در جنوب لبنان انجام داده است.

این تحرکات تل آویو، در چارچوب سلسله نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که سال گذشته میان لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شده بود. بالغ بر یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم با هزاران نقض توافق، نبوده است.

رژیم صهیونیستی با وجود ادامه تجاوزات روزانه خود به مناطق جنوب لبنان، با همراهی آمریکا با تحت فشار قرار دادن بیروت، درصدد پیش بردن طرح خلع سلاح حزب الله لبنان است.

