وضعیت بهداشتی مساجد میزبان اعتکاف در شهرستان دیّر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور تأمین سلامتی معتکفین، بهداشت مساجد از اهمیت ویژهی برخوردار است و کارشناسان بهداشت محیط همچون سالهای گذشته بر مساجد محل برگزاری اعتکاف در شهرستان دیر نظارت دارند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با تاکید بر رعایت بهداشت عمومی گفت: آموزشهای بهداشتی مناسب این ایام به متولیان و مسئولین مساجد توسط کارشناسان بهداشت محیط ارائه شده است.
وی افزود: رعایت بهداشت فردی، بهداشت ابزار و تجهیزات مصرفی، استفاده از آب و مواد غذایی سالم و بهداشتی، نحوه صحیح شستشوی دستها، استفاده از ظروف یکبارمصرف گیاهی، تفکیک غذای خام و پخته و گندزدایی سبزیها و سالاد از جمله موارد آموزشی است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: امسال در ایام اعتکاف ۲۲ مسجد شهرستان دیر مراسم معنوی اعتکاف در آن برگزار میشود که تحت نظارت بازرسان بهداشت محیط پایش و بازرسی شد.
وی ادامه داد: بررسی رعایت الزامات بهداشتی آبدارخانه، سالمسازی آب مصرفی، وضعیت بهداشتی مساجد و صحنها، وضعیت تهویه و ممنوعیت مصرف دخانیات در مساجد و تکایا از جمله موارد بازرسی است.
ناظمیان پور به اهمیت پیشگیری از شیوع بیماریهای منتقله از آب و غذا اشاره کرد و گفت: استفاده از آب سالم و بهداشتی مورد تاکید است و جهت کنترل سلامت آب مصرفی از آن نمونه برداری میکروبی انجام میشود.
مراسم معنوی اعتکاف هرساله به مدت سه روز از ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب در مساجد کشور برگزار میشود و معتکفین در طی این سه روز به عبادت و خودسازی میپردازند.
