خدمات رایگان سلامت در مساجد شهرستان دیّر ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت سلامت معتکفین اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر همزمان با ایام پرفیض اعتکاف رجبیه، با هدف انجام مراقبت‌های بهداشتی و ارائه خدمات سلامت به معتکفین اقدام به استقرار «میز سلامت» در مساجد میزبان اعتکاف کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: در این طرح تیم‌های بهداشتی درمانی به طور فعال حضور داشتند و خدماتی نظیر ویزیت پزشک، غربالگری بیماری‌های غیرواگیر از جمله اندازه‌گیری فشار خون و ارزیابی شاخص‌های تن‌سنجی ارائه شد.

وی همچنین تصریح کرد: ارائه خدمات سلامت به سالمندان، مشاوره‌های تخصصی سلامت روان و تغذیه، و همچنین آموزش و توصیه‌های بهداشتی لازم از دیگر خدمات این طرح بود.

ناظمیان‌پور استقرار میز سلامت را یک فرصت ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: این طرح نه تنها به ارائه خدمات درمانی مقطعی کمک می‌کند، بلکه یک فرصت برای آگاهی، پیشگیری و تشویق مردم به مراقبت مستمر از سلامت خود در کنار کسب فیض معنوی است.

امسال در ۲۲ مسجد شهرستان دیّر مراسم معنوی اعتکاف برگزار شد.