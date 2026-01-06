  1. استانها
خدمات رایگان سلامت در مساجد شهرستان دیّر ارائه شد

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از استقرار میز سلامت در مساجد میزبان اعتکاف در شهرستان دیّر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت سلامت معتکفین اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر همزمان با ایام پرفیض اعتکاف رجبیه، با هدف انجام مراقبت‌های بهداشتی و ارائه خدمات سلامت به معتکفین اقدام به استقرار «میز سلامت» در مساجد میزبان اعتکاف کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: در این طرح تیم‌های بهداشتی درمانی به طور فعال حضور داشتند و خدماتی نظیر ویزیت پزشک، غربالگری بیماری‌های غیرواگیر از جمله اندازه‌گیری فشار خون و ارزیابی شاخص‌های تن‌سنجی ارائه شد.

وی همچنین تصریح کرد: ارائه خدمات سلامت به سالمندان، مشاوره‌های تخصصی سلامت روان و تغذیه، و همچنین آموزش و توصیه‌های بهداشتی لازم از دیگر خدمات این طرح بود.

ناظمیان‌پور استقرار میز سلامت را یک فرصت ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: این طرح نه تنها به ارائه خدمات درمانی مقطعی کمک می‌کند، بلکه یک فرصت برای آگاهی، پیشگیری و تشویق مردم به مراقبت مستمر از سلامت خود در کنار کسب فیض معنوی است.

امسال در ۲۲ مسجد شهرستان دیّر مراسم معنوی اعتکاف برگزار شد.

