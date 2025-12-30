  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

مجوز برگزاری غیرحضوری کلاس‌ها در هفته پایانی ترم جاری صادر شد

بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم،دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مجاز شدند کلاس‌های هفته پایانی نیمسال جاری را به‌صورت غیرحضوری برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و به‌منظور رفاه حال دانشجویان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مجاز شدند کلاس‌های هفته پایانی نیمسال جاری را به‌صورت غیرحضوری برگزار کنند.

بر اساس این اطلاعیه، کلاس‌های هفته آخر از روز ۱۴ دی‌ماه می‌تواند به شکل غیرحضوری برگزار شود.

همچنین در این اطلاعیه یادآوری و تاکید شده که امتحانات پایان نیمسال به‌صورت حضوری و مطابق با برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار خواهد شد.

کد خبر 6707967
زهرا سیفی

    • رزا IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مسئولین از نظر زمانی عقب هستند، 14 دی دانشجویان سر امتحان پایان ترم هستن دیگه
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      تعطیل باشد می شد نه مجازی از مهرماه دانشجویان رو در این آلودگی کشاندید به کلاس

