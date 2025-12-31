کلاسهای دانشگاه شهید بهشتی تا پایان ترم مجازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه شهد بهشتی، در پی ابلاغ نامه شماره ۲/۲۷۷۹۲۶ مورخ ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به برودت هوا و ناترازی انرژی پیش‌آمده، تمامی کلاس‌های آموزشی در همه مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

طبق اعلام معاونت آموزشی، این تصمیم با هدف رفاه حال دانشجویان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال اتخاذ شده است. بر این اساس، کلاس‌ها از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه به نشانی vu.sbu.ac.ir برگزار خواهد شد.

همچنین در عین حال، امتحانات پایان نیمسال به‌صورت حضوری و مطابق با تقویم آموزشی مصوب دانشگاه برگزار می‌شود.

به دنیال این اطلاعیه، برگزاری جلسات دفاع از پایان‌نامه و رساله، در صورت هماهنگی با واحد آموزشی مربوطه، به‌صورت حضوری امکان‌پذیر خواهد بود؛ در غیر این صورت، زمان برگزاری این جلسات با هماهنگی واحد آموزشی به موعد دیگری موکول می‌شود.