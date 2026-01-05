  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

تمام کلاس‌های دانشگاه‌های علمی کاربردی تا ۲۵ دی ماه غیرحضوری شد

تمام کلاس‌های دانشگاه‌های علمی کاربردی تا ۲۵ دی ماه غیرحضوری شد

کلیه کلاس‌های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی حسب نامه معاون آموزشی وزارت علوم از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۵ دی ماه به صورت غیرحضوری و امتحانات پایان ترم به صورت حضوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه کلاس‌های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی حسب نامه معاون آموزشی وزارت علوم از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۵ دی ماه به صورت غیرحضوری و امتحانات پایان ترم به صورت حضوری مطابق تقویم آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری سه‌شنبه گذشته (۹ دی‌ماه) در اطلاعیه‌ای به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مجوز داد که کلاس‌های هفته پایانی نیمسال تحصیلی جاری را به صورت غیر حضوری برگزار کنند.

بر اساس این اطلاعیه اعلام شد که در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و به‌منظور رفاه حال دانشجویان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند کلاس‌ها را از روز ۱۴ دی‌ماه به شکل غیرحضوری برگزار کنند. در پی این تصمیم برخی دانشگاه‌ها برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری را تعطیل کردند.

کد خبر 6714344
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      مگه کلاسهای علمی و کاربردی حضوری تشکیل میشه ؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها