به گزارش خبرنگار مهر، کلیه کلاس‌های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی حسب نامه معاون آموزشی وزارت علوم از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۵ دی ماه به صورت غیرحضوری و امتحانات پایان ترم به صورت حضوری مطابق تقویم آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری سه‌شنبه گذشته (۹ دی‌ماه) در اطلاعیه‌ای به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مجوز داد که کلاس‌های هفته پایانی نیمسال تحصیلی جاری را به صورت غیر حضوری برگزار کنند.

بر اساس این اطلاعیه اعلام شد که در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و به‌منظور رفاه حال دانشجویان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند کلاس‌ها را از روز ۱۴ دی‌ماه به شکل غیرحضوری برگزار کنند. در پی این تصمیم برخی دانشگاه‌ها برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری را تعطیل کردند.