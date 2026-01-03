به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، اداره خوابگاههای دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرده با توجه مجازی شدن کلاسها و تعویق یا مجازی شدن امتحانات در هفته پیش رو، دانشجویان کارشناسی تا ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۱۴ دی فرصت دارند خوابگاههای سهگانه شهید سلیمانی، طرشت ۲ و شهید احمدی روشن را ترک کنند.
همچنین تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴ دی برای لغو رزرو غذای هفته بعد فرصت داده شده است.
به گزارش مهر، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری سهشنبه گذشته (۹ دیماه) در اطلاعیهای به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مجوز داد که کلاسهای هفته پایانی نیمسال تحصیلی جاری را به صورت غیر حضوری برگزار کنند. بر اساس این اطلاعیه اعلام شده که در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و بهمنظور رفاه حال دانشجویان و فراهمسازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان جهت برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی میتوانند کلاسها را از روز ۱۴ دیماه به شکل غیرحضوری برگزار کننند. در پی این تصمیم برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه صنعتی شریف برگزاری کلاسها به صورت حضوری را تعطیل کردند.
