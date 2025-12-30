  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۰

عرضه کشنده جفت محور فاو j۶p-۴۶۰ در بورس کالا

بر اساس اعلام رسمی بورس کالای ایران، شرکت سیبا موتور در نظر دارد کشنده جفت محور فاو J۶P-۴۶۰ را در روز ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ در معاملات بورس کالا عرضه کند.

قیمت پایه هر دستگاه ۷۰ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال تعیین شده و متقاضیان برای خرید این کشنده ملزم به واریز ۱۰ درصد از این مبلغ به عنوان پیش‌پرداخت هستند و فرآیند تحویل خودروها در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

همچنین خریداران توجه داشته باشند که مبالغی مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره‌گذاری جداگانه و علاوه بر قیمت نهایی از متقاضیان دریافت خواهد شد.

مشخصات فنی کامیون کشنده فاو جفت محور J۶P-۴۶۰

کامیون کشنده فاو جفت محور J۶P-۴۶۰ به یک موتور شش سیلندر خطی با حجم ۱۱ لیتر مجهز شده است. این پیشرانه توان تولید حداکثر ۴۶۰ اسب بخار قدرت و ۲۲۰۰ نیوتن‌متر گشتاور را دارد. فاو J۶P-۴۶۰ از گیربکس‌های دستی شرکت ZF بهره می‌برد که دارای ۱۶ دنده دستی دارای ریتاردر هیدرولیکی گیربکس ۵ مرحله‌ای است.

کشنده جفت محور J۶P-۴۶۰ سیبا موتور از طول ۷۰۹۵، عرض (بدون احتساب آئینه‌ها) ۲۴۹۵، ارتفاع ۳۹۰۰ و فاصله محوری ۴۸۰۰ میلی‌متر برخوردار است. سیستم تعلیق جلو این کشنده از نوع فنر تخت چند لایه پارابولیک، مجهز به میل موجگیر و کمک فنر هیدروتلسکوپی و سیستم تعلیق عقب آن از نوع فنر تخت چند لایه پارابولیک دو مرحله‌ای، مجهز به میل موجگیر و کمک فنر هیدروتلسکوپی است.

این کشنده به ترمز اتوماتیک ضد قفل هوشمندWABCO، سیستم کنترل الکترونیکی ترمز EBS)، سیستم ضد لغزش (ASR)، سیستم ترمز اضطراری هوشمند (AEBS) و کنترل الکترونیکی پایداری (ESC) مجهز است.

