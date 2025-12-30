  1. استانها
توقیف سواری با سرعت ۲۰۰ کیلومتر توسط تیم‌های ضربت پلیس راه قم

قم- رییس پلیس راه قم از توقیف یک دستگاه خودروی سواری رنجرور با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در جاده های استان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله شاکری گفت: در طرح کنترل سرعت در آزادراه قم- کاشان، یک دستگاه خودروی سواری رنجرور با سرعت ۲۰۰ کیلومتر توسط تیم‌های ضربت پلیس راه قم متوقف و به پارکینگ منتقل شد.

وی اضافه کرد: سرعت بحرانی، خط قرمز پلیس و دادستانی می‌باشد و با متخلفان بدون اغماض برخورد و با حکم قانون و مرجع قضائی خودرو به مدت سه روز الی یک هفته در پارکینگ توقیف می‌شود.

وی به رانندگان هشدار داد: با رعایت قوانین راهور از جمله سرعت مطمئنه، دقت و توجه کافی به جلو از بروز حوادث ترافیکی اجتناب کنند.

شاکری اضافه کرد: از رانندگان درخواست داریم در جاده‌های استان آهسته رانندگی کرده تا خدای ناکرده شاهد تصادف‌های ناگوار نباشیم.

