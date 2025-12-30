به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله شاکری گفت: در طرح کنترل سرعت در آزادراه قم- کاشان، یک دستگاه خودروی سواری رنجرور با سرعت ۲۰۰ کیلومتر توسط تیمهای ضربت پلیس راه قم متوقف و به پارکینگ منتقل شد.
وی اضافه کرد: سرعت بحرانی، خط قرمز پلیس و دادستانی میباشد و با متخلفان بدون اغماض برخورد و با حکم قانون و مرجع قضائی خودرو به مدت سه روز الی یک هفته در پارکینگ توقیف میشود.
وی به رانندگان هشدار داد: با رعایت قوانین راهور از جمله سرعت مطمئنه، دقت و توجه کافی به جلو از بروز حوادث ترافیکی اجتناب کنند.
شاکری اضافه کرد: از رانندگان درخواست داریم در جادههای استان آهسته رانندگی کرده تا خدای ناکرده شاهد تصادفهای ناگوار نباشیم.
قم- رییس پلیس راه قم از توقیف یک دستگاه خودروی سواری رنجرور با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در جاده های استان، خبر داد.
