افزایش بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای خوزستان

اهواز – معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از افزایش بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای استان در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهبازی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به تأثیر سامانه بارشی روزهای گذشته اظهار کرد: فعالیت این سامانه موجب سیلابی شدن رودخانه‌ها و حوضه‌های میانی دز، کارون، مارون و زهره شد و بیشترین جریان سیلابی در رودخانه دشت‌بزرگ رخ داد که تخلیه آن در پایین‌دست سد گتوند انجام شد.

وی افزود: حداکثر دبی رودخانه دشت‌بزرگ روز گذشته به حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مترمکعب بر ثانیه رسید و پس از عبور جریان سیلاب، دبی رودخانه کارون در این محدوده به حدود یک هزار و ۱۰۰ مترمکعب بر ثانیه کاهش یافت.

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به افزایش جریان در رودخانه‌های مارون و زهره تصریح کرد: در نتیجه بارندگی‌های اخیر، حدود ۲۰۹ میلیون مترمکعب آب به ذخایر سدهای استان افزوده شده است که از این میزان، ۱۳۵ میلیون مترمکعب در سدهای زنجیره‌ای کارون، ۱۰ میلیون مترمکعب در سد دز و نزدیک به ۵۰ میلیون مترمکعب در سد مارون ذخیره شده است.

شهبازی در پایان تأکید کرد: با وجود بارش‌های مطلوب اخیر، خوزستان همچنان حدود ۵۲ درصد تا رفع کامل خشکسالی فاصله دارد و ورودی سدهای استان همچنان کمتر از شرایط نرمال است.

