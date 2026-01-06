رستگاری: ۱۱ سد آذربایجان غربی کمتر از پارسال آب دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری ضمن اعلام این خبر افزود: سدهای بوکان، مهاباد، شهرچای ارومیه، حسنلو نقده، ساروق تکاب، دریک سلماس، سیلوه پیرانشهر، ماکو، شهید قنبری ماکو، آغ چای چایپاره، قیقاج پلدشت و کانی‌سیب پیرانشهر از جمله سدهایی هستند که با کاهش حجم ذخیره آب مواجه شده‌اند.

به گفته وی، هم‌اکنون در پشت ۱۴ سد تحت مدیریت شرکت آب منطقه‌ای استان در مجموع ۴۱۱ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده، در حالی که این میزان در سال گذشته به ۶۱۱ میلیون مترمکعب می‌رسید، عددی که از کاهش ۳۷ درصدی ذخایر آبی سدهای استان حکایت دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: تنها در سد زولا در سلماس و سد سردشت میزان ذخیره آب اندکی بیشتر از پارسال است اما این افزایش چندان قابل توجه نیست؛ به‌طور نمونه سد زولا تنها حدود ۲ میلیون مترمکعب رشد ذخیره داشته است.