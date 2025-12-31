  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

مدیران حراست ۳ دانشگاه‌ تهرانی تغییر کردند؛ هم‌راستاسازی صیانت و آرامش

مدیران حراست ۳ دانشگاه‌ تهرانی تغییر کردند؛ هم‌راستاسازی صیانت و آرامش

براساس اعلام وزارت علوم مدیران حراست سه دانشگاه در تهران تغییر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در تداوم رویکرد حراست وزارت علوم برای ارتقای «حکمرانی صیانتی» و تقویت امنیت در محیط‌های دانشگاهی، مدیران کل حراست سه دانشگاه تهران طی روزهای اخیر تغییر یافته‌اند. این اقدام مبتنی بر چرخه‌های معمول بهسازی مدیریتی است که هدف آن افزایش کارآمدی، چابکی و هم‌افزایی در صیانت از جامعه علمی است.

مراسم معارفه مدیر حراست دانشگاه الزهرا (س)، سه‌شنبه (۹ دی ماه) با حضور مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم، رئیس دانشگاه الزهرا و مدیران حراست کل استان تهران برگزار شد؛ در این آئین، از خدمات مدیر پیشین تقدیر و آقای محمد مهدی زاده به عنوان مدیر حراست دانشگاه منصوب شد.

همچنین، مراسم معارفه مدیران کل حراست دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت ایران (آقایان کاظم‌زاده و دکتر فیلی) طی روزهای آتی برگزار خواهد شد.

کد خبر 6708562
ندا نظری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها