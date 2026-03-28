عضو ایرانی فدراسیون جهانی موتورسواری از مسئولیت خود استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار ناظمی رئیس پیشین فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری ایران در اعتراض به سکوت فدراسیون جهانی موتورسواری در قبال جان باختن زنان، کودکان و ورزشکاران ایرانی از کمیسیون موبیلیتی FIM استعفا کرد.

در بیانیه مازیار ناظمی آمده است: «بیش از یک ماه از حملات بی‌وقفه و هدفمند دشمن به کشورم می‌گذرد؛ حملاتی که حاصل آن، جان باختن ده‌ها کودک، زنان و ورزشکاران بی‌گناه در ایران، از جمله ۱۵۶ کودک در میناب، بوده است. با این حال، فدراسیون جهانی موتورسواری (FIM) و نهادهای وابسته به آن، در سکوتی غیرقابل قبول، از کنار این فاجعه انسانی عبور کرده‌اند.»

ناظمی با اشاره به ترکیب کمیسیون زنان FIM تأکید کرده است: «جای تأسف عمیق دارد که کمیسیون زنان FIM، با وجود داشتن عضوی از ایران، حتی در حد ابراز همدردی ساده نیز اقدامی نکرده است. این رفتار، مصداق بارز بی‌توجهی به ارزش‌های انسانی و اخلاقی است که شأن یک نهاد جهانی را خدشه‌دار می‌کند.»

عضو پیشین کمیسیون موبیلیتی فدراسیون جهانی موتورسواری با تأکید بر سابقه طولانی حضور خود در ورزش و مسئولیت‌های بین‌المللی، این رویکرد گزینشی را محکوم کرده و تصریح کرده است: «جایی که جان انسان‌ها در اولویت نیست، عضویت در آن نه تنها افتخار نیست ، بلکه مسئولیتی اخلاقی برای اعتراض را به همراه دارد.»

وی در ادامه با انتقاد از رویکردهای ساختاری در برخی نهادهای بین‌المللی افزوده است: «متأسفانه، این رفتار یادآور نگاه‌های استعماری و غیرمتوازنی است که هنوز در برخی ساختارهای بین‌المللی ریشه دوانده است. من به سهم خود، در اعتراض به این بی‌عملی و بی‌احترامی به ارزش‌های انسانی، از عضویت در کمیسیون موبیلیتی فدراسیون جهانی موتورسواری استعفا می‌دهم.»

ناظمی در پایان بیانیه خود تأکید کرده است: «شرمساری از این سکوت، بر وجدان تاریخی این نهاد باقی خواهد ماند.»

مازیار ناظمی پیش از این سابقه ریاست فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی ایران و همچنین عضویت در کمیسیون موبیلیتی فدراسیون جهانی موتورسواری (FIM) را در کارنامه داشته است.