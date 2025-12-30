به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، «ویچسلاو والودین» رییس دومای روسیه امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام کی یف در حمله به اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور باید پاسخ داده شود.

رییس دومای روسیه در این خصوص گفت: حمله اوکراین به اقامتگاه پوتین باید با پاسخی سخت و شدید مواجه شود.

ویاچسلاو والودین، سپس اضافه کرد: نمایندگان نهاد قانون‌گذار در روسیه بر این باورند که حمله کی یف به اقامتگاه رئیس جمهور روسیه باید با پاسخ سختی مواجه شود.

وی افزود: ولودیمیر زلنسکی هر کاری می‌کند تا هیچ‌گونه توافقی شکل نگیرد و پیشرفت حاصل شده در مذاکرات از بین برود؛ ادامه عملیات نظامی تنها شانس زلنسکی برای در قدرت ماندن است.

این در حالیست که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: اوکراین دیشب با پهپاد به محل اقامت رئیس جمهور پوتین در نووگورود حمله کرد. ما حمله پهپاد اوکراینی به اقامتگاه ریاست جمهوری روسیه را تحمل نخواهیم کرد. قصد نداریم پس از حمله نیروهای اوکراینی به اقامتگاه پوتین، از مذاکرات خارج شویم.

سرگئی لاوروف اضافه کرد که اوکراین با ۹۱ پهپاد تلاش کرد به محل اقامت ریاست جمهوری حمله کند؛ اما همه آنها سرنگون شدند.