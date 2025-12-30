به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نارندرا مودی، نخستوزیر هند طی پیامی در ایکس نوشت: از گزارشها درباره هدف قرار گرفتن اقامتگاه رئیسجمهوری روسیه به شدت نگران هستم. تلاشهای دیپلماتیک، عملیترین مسیر برای پایان دادن به درگیریها و دستیابی به صلح است.
نخست وزیر هند خواستار تداوم مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین شد و گفت: ما از همه طرفها میخواهیم روی روند دیپلماتیک متمرکز شوند و از هر اقدامی که میتواند این روند را تضعیف کند، پرهیز کنند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین با بهکارگیری ۹۱ پهپاد، حملهای تروریستی را علیه اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه در منطقه نووگورود انجام داده است.
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که اقدام اوکراین در هدف قرار دادن اقامتگاه پوتین، تلافی خواهد شد.
حمله به اقامتگاه پوتین در شرایطی رخ داد که پس از دیدار زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز یکشنبه، امیدها برای صلح در اوکراین افزایش یافته بود.
کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس از مهمترین مخالفان شکل گیری صلح اوکراین هستند و برخی مقامات روس، لندن را نیز متهم به دست داشتن در حمله به اقامتگاه پوتین کرده اند.
