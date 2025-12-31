روسیه شواهد حمله به اقامتگاه پوتین را منتشر کرد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، در میانه انکار اوکراین و متحدان اروپاییاش، وزارت دفاع روسیه تصاویر سرنگونی پهپادهای مهاجم به اقامتگاه پوتین در نووگورود را منتشر کرد.
بر اساس اعلام این رسانه و طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، کییف تلاش کرد که همزمان از چند جهت به اقامتگاه رئیسجمهور روسیه حمله کند.
وزارت دفاع روسیه، حمله اوکراین را «هدفمند، با برنامهریزی دقیق و چند مرحلهای» توصیف و اعلام کرد که ۹۱ پهپاد در مناطق بریانسک، اسمولنسک و نووگورود سرنگون شد.
به گفته وزارت دفاع روسیه، در این حمله که در شب ۲۸ دسامبر (یکشنبه هفتم دی) انجام شد، هیچ آسیبی به اقامتگاه پوتین وارد نشد.
