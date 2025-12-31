  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

روسیه شواهد حمله به اقامتگاه پوتین را منتشر کرد+ فیلم

روسیه شواهد حمله به اقامتگاه پوتین را منتشر کرد+ فیلم

وزارت دفاع روسیه تصاویر سرنگونی پهپادهای مهاجم به اقامتگاه پوتین در نووگورود را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، در میانه انکار اوکراین و متحدان اروپایی‌اش، وزارت دفاع روسیه تصاویر سرنگونی پهپادهای مهاجم به اقامتگاه پوتین در نووگورود را منتشر کرد.

بر اساس اعلام این رسانه و طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، کی‌یف تلاش کرد که همزمان از چند جهت به اقامتگاه رئیس‌جمهور روسیه حمله کند.

وزارت دفاع روسیه، حمله اوکراین را «هدفمند، با برنامه‌ریزی دقیق و چند مرحله‌ای» توصیف و اعلام کرد که ۹۱ پهپاد در مناطق بریانسک، اسمولنسک و نووگورود سرنگون شد.

به گفته وزارت دفاع روسیه، در این حمله که در شب ۲۸ دسامبر (یکشنبه هفتم دی) انجام شد، هیچ آسیبی به اقامتگاه پوتین وارد نشد.

کد خبر 6708879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      همه این برنامه ها زیر سر انگلیس خبیث است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها