خودداری کرملین از افشای محل اقامت پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه اعلام کرد که با توجه به شرایط فعلی و حمله کی‌یف به اقامتگاه رئیس‌جمهوری روسیه بحث درباره محل اقامت ولادیمیر پوتین نمی‌تواند موضوع گفت‌وگوی عمومی باشد.

وی در نشست خبری گفت: محل اقامت رئیس‌جمهوری روسیه در شرایط موجود، قابل طرح نیست.

پیش‌تر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرده بود که کی‌یف در تاریخ ۲۹ دسامبر با استفاده از ۹۱ پهپاد به اقامتگاه دولتی ولادیمیر پوتین در استان نووگورود حمله کرده است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین با به‌کارگیری ۹۱ پهپاد حمله‌ای تروریستی را علیه اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در منطقه نووگورود انجام داده است.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که اقدام اوکراین در هدف قرار دادن اقامتگاه پوتین تلافی خواهد شد.

حمله به اقامتگاه پوتین در شرایطی رخ داد که پس از دیدار زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز یکشنبه، امیدها برای صلح در اوکراین افزایش یافته بود.

کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس از مهمترین مخالفان شکل گیری صلح اوکراین هستند و برخی مقامات روس، لندن را نیز متهم به دست داشتن در حمله به اقامتگاه پوتین کرده اند.