کارشناس آمریکایی: ترامپ کنترل چندانی بر زلنسکی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ادی گونزالس» تحلیلگر سیاسی آمریکایی در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: تلاش اوکراین برای هدف قرار دادن اقامتگاه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه نشان داد که ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین عروسک خیمه‌شب‌بازی کسانی است که نمی‌خواهند صلح برقرار شود.

گونزالس افزود: زلنسکی توان مقابله با نیروهایی که او را کنترل می‌کنند ندارد. به عبارت دیگر، او یک عروسک خیمه‌شب‌بازی است.

وی گفت: حمله به اقامتگاه رئیس‌جمهوری روسیه نشان می‌دهد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا روی رئیس‌جمهوری اوکراین کنترل چندانی ندارد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین با به‌کارگیری ۹۱ پهپاد، حمله‌ای تروریستی را علیه اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در منطقه نووگورود انجام داده است.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که اقدام اوکراین در هدف قرار دادن اقامتگاه پوتین، تلافی خواهد شد.

حمله به اقامتگاه پوتین در شرایطی رخ داد که پس از دیدار زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز یکشنبه، امیدها برای صلح در اوکراین افزایش یافته بود.

کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس از مهمترین مخالفان شکل گیری صلح اوکراین هستند و برخی مقامات روس، لندن را نیز متهم به دست داشتن در حمله به اقامتگاه پوتین کرده اند.