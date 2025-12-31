وزیر راه: بدهی دولت به رانندگان و کامیونداران پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز هیأت دولت تصویب شد که بدهی دولت به رانندگان و کامیونداران پرداخت شود.
صادق مالواجرد گفت: املاک و اراضی که ما در اختیار داریم، اینکه چه تعداد و آیا آن تعداد را پوشش میدهد، ما هنوز عدد تعداد را و اینکه سال بعد چقدر است را اعلام نکردهایم.
وی افزود: اما بخش اعظم منابعش را به داراییهای وزارت راه و شهرسازی ربط پیدا میکند. ما یک عدد ۱۰ هزار تا را فعلاً اعلام کردیم. انشاءالله با توجه به اقداماتی که انجام میشود، بنا به آن منابعی که باز هم تکرار میکنم، از محل اراضی و املاک است، بتوانیم تعداد شأن را بیشتر کنیم و انبوه سازان و شهرداریها را هم پای کار بیاوریم و این در قدم اول است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: این است که این بودجهای را به بودجه دولت تحمیل نکرد.
وی در خصوص ساخت مسکن عنوان کرد: مسکنی را که پیشبینی کردیم تا پایان سال حدود ۵۰ هزار واحد دیگر را انشاءالله تمام کنیم.
وی ادامه داد: آن تعداد از مسکن مهر باقیمانده مشکلات حقوقی دارد و این آماری که عرض کردم در خصوص مسکن حمایتی و واگذاری اراضی است که قبلاً ثبت نام آن صورت گرفته است.
