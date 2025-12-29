به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با هدف توانمندسازی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری، توسعه آموزشهای مهارتی، ارتقای توان اشتغالزایی و تقویت اقتصاد محلی، به امضای طرفین رسید.
این تفاهمنامه در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام، برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون کار، سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال ۱۳۹۳ و همچنین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی مصوب سال ۱۴۰۲ منعقد شده است.
بر اساس این گزارش، مفاد این تفاهمنامه ناظر بر همافزایی ظرفیتها و توانمندیهای دو دستگاه در حوزه آموزش، مهارتآموزی و ایجاد اشتغال پایدار در محلات ناکارآمد شهری است.
این تفاهمنامه به نمایندگی از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور توسط غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران توسط عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به امضا رسید.
دو طرف در جریان امضای این تفاهمنامه با تأکید بر نقش محوری آموزشهای مهارتی در فرآیند بازآفرینی شهری، بر ضرورت ایجاد پیوند مؤثر میان آموزش، اشتغال و توسعه پایدار محلات هدف بازآفرینی شهری تأکید کردند.
در چارچوب تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، سازمان آموزش فنی و حرفهای متعهد شده است با انجام نیازسنجی آموزشی در محلات هدف بازآفرینی شهری، نسبت به طراحی و اجرای دورههای مهارتی متناسب با ظرفیتهای اقتصادی محلات و نیازهای بازار کار اقدام کند.
بر اساس این گزارش، برگزاری آزمونهای سنجش مهارت، صدور گواهینامههای معتبر، ارائه آموزشهای تخصصی و سیار، تربیت مربیان، ارائه مشاورههای شغلی و همچنین پایش و مستندسازی نتایج آموزشی از دیگر تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در قالب این تفاهمنامه است که با هدف ارتقای مهارت نیروی انسانی ساکن در بافتهای فرسوده، بافتهای ناکارآمد شهری و سکونتگاههای غیررسمی دنبال میشود.
در مقابل، شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز متعهد شده است با معرفی محلات هدف، انجام اطلاعرسانی و بسیج اجتماعی در سطح محلات، تأمین و هماهنگی فضاها و زیرساختهای آموزشی و همکاری در شناسایی و اولویتبندی مشاغل محلی، زمینه اجرای مؤثر برنامههای مهارتآموزی را فراهم کند.
همچنین معرفی کارشناسان و متخصصان، ایجاد پیوند میان مهارتآموختگان و فرصتهای شغلی و تسهیل اتصال آموزشهای مهارتی به بازار کار محلی، از دیگر محورهای تعهدات شرکت بازآفرینی شهری ایران در راستای تحقق اهداف بازآفرینی شهری هدف عنوان شده است.
از دیگر محورهای مهم تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، میتوان به تدوین سند مشترک توسعه اقتصاد محلی مبتنی بر ظرفیتهای بومی، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از مهارتآموختگان و اتصال آموزشهای مهارتی به نظام تأمین مالی اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، حمایت از خوداشتغالی از طریق هماهنگی با شبکه بانکی و نهادهای حمایتی و همچنین ارزیابی مستمر میزان اثرگذاری آموزشهای مهارتی در سطح محلات هدف بازآفرینی شهری، از دیگر مفاد پیشبینیشده در این تفاهمنامه است.
همچنین مقرر شده است اجرای این تفاهمنامه در سطح ملی از طریق «کمیته راهبری» با حضور نمایندگان تامالاختیار دو طرف و در سطح استانها با محوریت ادارات کل آموزش فنی و حرفهای کشور، ادارات کل راه و شهرسازی استانها و ستادهای بازآفرینی شهری دنبال شود.
این ساختار اجرایی با هدف ایجاد انسجام نهادی، تسریع در فرآیند اجرای برنامهها و نظارت مستمر بر تحقق اهداف و تعهدات مندرج در تفاهمنامه طراحی شده است.
این تفاهمنامه به مدت سه سال از تاریخ امضا معتبر بوده و در صورت تحقق اهداف و توافق طرفین، قابلیت تمدید خواهد داشت. امضای این تفاهمنامه را میتوان گامی مؤثر در جهت تبدیل آموزشهای مهارتی به پیشران اصلی بازآفرینی شهری، ارتقای معیشت ساکنان و احیای اقتصادی محلات هدف ارزیابی کرد.
نظر شما