یک کشته در سیل گسترده در کوئینزلند استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در بحبوحه بارشهای سیلآسا، جسد مردی در خودرویی غرق در سیل در ایالت کوئینزلند استرالیا پیدا شد.
پلیس کوئینزلند روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که مأموران به سوی خودرویی که در نزدیکی شهر کوچک نورمنتون، در ۱۵۰۰ کیلومتری شمال غربی بریزبن، در آب سیل فرو رفته بود، اعزام شدند.
مأموران پلیس به محل رسیدند و مردی حدود ۷۰ ساله را در خودرو پیدا کردند که در آن فوت کرده بود.
پلیس کوئینزلند اعلام کرد که این مرگ مشکوک تلقی نشده و از رانندگان خواست که هرگز از میان آبهای سیل عبور نکنند.
بخشهایی از شمال گرمسیری کوئینزلند، چهار روز متوالی شاهد بارشهای سیلآسا از دو سامانه آب و هوایی شدید فعال در سراسر ایالت بودهاند که باعث جاری شدن سیل گسترده شده است.
طبق اعلام اداره هواشناسی، شهرهای شمال غربی دورافتاده ایالت، معادل میانگین بارش سالانه خود را در طول یک هفته دریافت کردهاند.
تا صبح چهارشنبه، اداره هواشناسی چندین هشدار آب و هوایی شدید برای بارش شدید و سیل در شمال غربی کوئینزلند و همچنین بخشهایی از شمال شرقی ایالت صادر کرده بود. در این هشدارها آمده است که پیشبینی میشود بارشهای سنگین بیشتری که میتوانند باعث سیل ناگهانی شوند، ادامه یابد.
حدود ۵۰ جاده در سراسر کوئینزلند به دلیل سیل بسته شده است و مسیر چندین شهر کوچک در شمال غربی را که گفته شده ممکن است تا یک هفته قرنطینه شوند، قطع کرده است.
