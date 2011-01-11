آمار کشته شدگان سیل در استرالیا به 8 تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری استرالیا، معاون پلیس کوئینزلند گفت: 72 تن پس از جاری شدن ناگهانی سیل در مناطق سیل زده ناپدید شدند و دهها تن نیز به دام افتاده و منتظر کمک هستند.

یان استوارت افزود: ممکن است با توجه به تعداد زیاد ناپدید شدگان، آمار کشته شدگان سیل افزایش یابد.

پلیس دوشنبه شب از پنج هزار تن از ساکنان شهر توومبا خواست خانه های خود را ترک کنند و به مکانهای امن پناه ببرند.

در شمال نیو ساوت ولز نیز بیش از 700 تن از ساکنان منطقه به دلیل جاری شدن سیل ارتباط خود با بخشهای دیگر را از دست داده اند.