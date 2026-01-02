نفت در روز نخست معاملات سال ۲۰۲۶ قیمت افزایشی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، قیمت نفت روز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ در نخستین روز معاملاتی سال ۲۰۲۶ میلادی، پس از ثبت بزرگ‌ترین زیان سالانه از سال ۲۰۲۰ در آخرین روز داد و ستدهای بازار نفت در سال ۲۰۲۵ (چهارشنبه دهم دی) به‌دنبال تداوم حمله پهپادهای اوکراینی به تأسیسات نفتی روسیه و محاصره صادرات ونزوئلا از سوی آمریکا اندکی افزایش یافت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۸ و ۳۳ دقیقه به وقت گرینویچ با ۲۲ سنت افزایش به ۶۱ دلار و ۷ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۲۲ سنت افزایش، ۵۷ دلار و ۶۴ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

روسیه و اوکراین در روز سال نو میلادی، با وجود مذاکرات تحت نظارت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای پایان دادن به تنش‌های حدود چهار ساله، یکدیگر را به حمله به غیرنظامیان متهم کردند.

کی‌یف در ماه‌های اخیر حمله علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه را تشدید کرده است.

در همین حال، دولت آمریکا فشارها بر نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، را افزایش داد و روز چهارشنبه دهم دی ماه تحریم‌هایی علیه ۴ شرکت و نفتکش‌های حامل نفت خام صادراتی کشور اعمال کرد.

در خاورمیانه هم بحران بیم عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر یمن عمیق‌تر شد؛ توقف پروازها در فرودگاه عدن روز پنجشنبه (۱۱ دی) نشانه‌ای از تشدید تنش‌ها بود.

این تحولات پیش از نشست مجازی روز یکشنبه (۱۴ دی) ۸ کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) رخ می‌دهد.

جون گو، تحلیلگر مؤسسه «اسپارتا کامودیتیز»، در این خصوص گفت: معامله‌گران انتظار دارند هشت عضو اوپک‌پلاس در ۳ ماه نخست سال جاری میلادی به توقف روند تدریجی لغو کاهش عرضه داوطلبانه خود ادامه دهند.

وی افزود: سال ۲۰۲۶ میلادی سالی مهم برای ارزیابی تصمیم‌های ائتلاف اوپک‌پلاس خواهد بود.

تحلیلگر مؤسسه «اسپارتا کامودیتیز» ادامه داد: چین در نیمه نخست سال جاری میلادی به ذخیره‌سازی‌های نفت خام ادامه خواهد داد و کف قیمتی برای بازار ایجاد می‌کند.

کنسرسیوم خط لوله نفت خزر (سی‌پی‌سی) هم اعلام کرد: به‌دلیل اوضاع نامساعد آب‌وهوایی، صادرات نفت از پایانه‌اش در دریای سیاه را متوقف کرده است.

جیووانی استانوو، تحلیلگر مؤسسه یوبی‌اس (UBS)، گفت: اختلال‌ها در پایانه کنسرسیوم خط لوله نفت خزر بر تولید و صادرات قزاقستان تأثیر گذاشته است.

شاخص‌های برنت و دابلیوتی‌آی در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد کاهش سالانه را ثبت کردند که شدیدترین افت از سال ۲۰۲۰ به شما می‌آید، این سومین سال پیاپی کاهش برای نفت خام برنت بود که طولانی‌ترین دوره افت سالانه در تاریخ به شمار می‌آید.

سوورو سارکار، تحلیلگر انرژی مؤسسه دبی‌اس در این خصوص گفت: انتظار داریم قیمت نفت خام برنت در سال جاری میلادی در محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار باقی بماند.

وی افزود: ۳ ماهه نخست سال جاری میلادی از نظر بنیادی ضعیف خواهد بود و تنش‌های ژئوپلیتیک تنها بازگشت‌های کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر مؤسسه فیلیپ نوا، هم در این خصوص یادآور شد: حرکت آرام قیمت‌ها بازتابی از تقابل بین خطرهای ژئوپلیتیک کوتاه‌مدت و اصول بلندمدت بازار است که به تشدید مازاد عرضه اشاره دارد.

وی تصریح کرد: قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی در ۳ ماه نخست امسال (۲۰۲۶) به سمت محدوده ۵۵ تا ۶۵ دلار برای هر بشکه متمایل خواهد بود.