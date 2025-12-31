رهاسازی پلنگ شهمیرزاد در زیستگاه با تأیید سلامت کامل

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف‌پور غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل محیط زیست استان سمنان، اظهار داشت: چند روز قبل از یک قلاده پلنگ در روستایی حومه شهمیرزاد فیلم برداری شد.

وی ادامه داد: برای اطمینان از سلامت این جانور گربه سان و همچنین تأمین امنیت ساکنان روستا این پلنگ زنده گیری شد و تحت معاینه دامپزشکان قرار گرفت.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با تاکید اینکه خوشبختانه هیچ نشانه بیماری یا مشکل جسمی در این پلنگ مشاهده نشد، ابراز داشت: برنامه بازگشت آن به زیستگاه در دستور کار قرار گرفت.

یوسف پور ادامه داد: این پلنگ با حضور کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، متخصصان حیات‌وحش و محیط‌بانان، در همان قلمرو طبیعی خود و در زیستگاه‌های امن شمال شهمیرزاد با موفقیت رهاسازی شد.

وی افزود: به‌منظور پایش دقیق‌تر وضعیت و تحرکات پلنگ پس از رهاسازی، این حیوان به گردنبند رادیویی مجهز شد تا امکان رصد علمی و مدیریت بهتر آن در زیستگاه طبیعی فراهم شود.