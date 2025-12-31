  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

رهاسازی پلنگ شهمیرزاد در زیستگاه با تأیید سلامت کامل

رهاسازی پلنگ شهمیرزاد در زیستگاه با تأیید سلامت کامل

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان ضمن اطمینان از سلامت کامل پلنگ شهمیرزاد، اعلام کرد: این گربه‌سان با رعایت استانداردهای لازم در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف‌پور غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل محیط زیست استان سمنان، اظهار داشت: چند روز قبل از یک قلاده پلنگ در روستایی حومه شهمیرزاد فیلم برداری شد.

وی ادامه داد: برای اطمینان از سلامت این جانور گربه سان و همچنین تأمین امنیت ساکنان روستا این پلنگ زنده گیری شد و تحت معاینه دامپزشکان قرار گرفت.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با تاکید اینکه خوشبختانه هیچ نشانه بیماری یا مشکل جسمی در این پلنگ مشاهده نشد، ابراز داشت: برنامه بازگشت آن به زیستگاه در دستور کار قرار گرفت.

یوسف پور ادامه داد: این پلنگ با حضور کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، متخصصان حیات‌وحش و محیط‌بانان، در همان قلمرو طبیعی خود و در زیستگاه‌های امن شمال شهمیرزاد با موفقیت رهاسازی شد.

وی افزود: به‌منظور پایش دقیق‌تر وضعیت و تحرکات پلنگ پس از رهاسازی، این حیوان به گردنبند رادیویی مجهز شد تا امکان رصد علمی و مدیریت بهتر آن در زیستگاه طبیعی فراهم شود.

کد خبر 6708993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها