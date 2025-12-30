سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به روند بررسی وضعیت پلنگ شهمیرزاد که چند روز پیش زنده‌گیری شد، افزود: فرآیند تشخیص وضعیت سلامت پلنگ شهمیرزاد آغاز شده و سعی می‌کنیم به سرعت انجام گیرد اگر حیوان دچار بیماری نباشد به سرعت در زیستگاه‌های امن منطقه شمال شهمیرزاد رهاسازی خواهد شد.

وی بیان کرد: از حدود ۱۰ شب پیش گزارش‌هایی مبنی بر مشاهده یک پلنگ در محدوده شمالی شهر شهمیرزاد در استان سمنان دریافت شد. بلافاصله اقداماتی برای دور کردن پلنگ از محدوده شهری انجام گرفت. شلیک تیرهوایی، ایجاد سروصدا و تعقیب و گریز و سایر اقدامات کارساز نبود و هر بار شب بعد پلنگ به منطقه برمی‌گشت.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان سمنان با اشاره به اینکه این مساله باعث ایجاد نگرانی در میان مردم محلی شده بود، افزود: یکسری از صفحات مجازی فعال در شهمیرزاد نیز خبر و عکس این پلنگ را منتشر کردند همین امر باعث پیگیری‌هایی از سوی مقامات شهرستانی نیز شد.