انسداد میدان امام حسین (ع) تا پل ابوطالب مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان شریعتی اظهار کرد: سازمان عمران شهرداری مشهد با آمادگی کامل در محل پروژه مستقر است و تمامی اقدامات ازجمله آمادهسازی زیرساختها، انجام کنترلهای فنی، ایمنسازی محیط کار و هماهنگی تجهیزات تخصصی و جرثقیلهای سنگین، پیش از آغاز عملیات انجام شده است.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد بیان کرد: بهمنظور اجرای ایمن عملیات تیرگذاری، مسیر اصلی بزرگراه شهید چراغچی در محدوده میدان امام حسین (ع) تا پل ابوطالب، از ساعت ۲۲ روز پنجشنبه مسدود خواهد شد و مسیر کندرو بهعنوان مسیر جایگزین برای تردد شهروندان فعال است.
