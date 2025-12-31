  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

انسداد میدان امام حسین (ع) تا پل ابوطالب مشهد

مشهد- مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد از انسداد میدان امام حسین (ع) تا پل ابوطالب مشهد از ساعت ۲۲ روز پنجشنبه به دلیل آغاز عملیات عمرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان شریعتی اظهار کرد: سازمان عمران شهرداری مشهد با آمادگی کامل در محل پروژه مستقر است و تمامی اقدامات ازجمله آماده‌سازی زیرساخت‌ها، انجام کنترل‌های فنی، ایمن‌سازی محیط کار و هماهنگی تجهیزات تخصصی و جرثقیل‌های سنگین، پیش از آغاز عملیات انجام شده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد بیان کرد: به‌منظور اجرای ایمن عملیات تیرگذاری، مسیر اصلی بزرگراه شهید چراغچی در محدوده میدان امام حسین (ع) تا پل ابوطالب، از ساعت ۲۲ روز پنجشنبه مسدود خواهد شد و مسیر کندرو به‌عنوان مسیر جایگزین برای تردد شهروندان فعال است.

