به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد علی جعفری شامگاه چهارشنبه در مراسم دومین سالگرد شهادت سیدرضی موسوی در مسجد امام علی (ع) شهرستان مهدیشهر با حضور اقشار مختلف مردم با بیان اینکه ملت مقاوم ایران همواره در تمام صحنهها ایستاده اند، ابراز کرد: استقامت ملت ایران امروز در اوج خود قرار دارد
وی با بیان اینکه این مقاومت ملت ایران به الگویی برای تمام مسلمانان در اقصی نقاط دنیا به خصوص اروپا و آمریکا تبدیل شده است، افزود: ایستادگی مردم ما همواره سبب شده تا محاسبات دشمن خطا از آب در بیاید.
فرمانده قرارگاه فرهنگی جهادی بقیهالله الاعظم (عج) سپاه با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه نمادی از ایستادگی ملت ایران بود، گفت: دشمن به خیال خود فکر میکرد که مردم علیه نظام اسلامی با آنها همراه میشوند اما بازهم محاسبات شأن غلط از آب در آمد.
جعفری با بیان اینکه دشمن این برداشت را داشت که همراهی ملت ایران علیه نظام اسلامی از همراهی با نظام اسلامی بیشتر میشود که در عمل حضور مردم در صحنهها برعکس این را ثابت کرد، گفت: حضور پرشور مردم همیشه سبب شده تا دشمنان حیرت زده شوند.
وی با بیان اینکه ملت ایران شکست بزرگی را به آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تحمیل کرد، افزود: باید استکبار جهانی از این شکست درس بگیرند و واقع بین باشند.
فرمانده قرارگاه فرهنگی جهادی بقیهالله الاعظم (عج) با بیان اینکه اگر دشمن عاقل باشد دوباره جنگ به راه نمیاندازد زیرا نتیجه آن مشابه قبل خواهد بود، تاکید کرد: دشمن اگر عقلانی فکر کند دوباره این خطا را نکرده و ملت ایران را نمیآزماید.
جعفری در ادامه با بیان اینکه دشمن قادر به توقف دانش هستهای ایران نیست، ابراز کرد:: در جنگ ۱۲ روزه دشمن برخی تجهیزات هستهای را مورد حمله قرار داد اما مشخصاً نتوانست دانش هستهای کشورمان را نابود کند.
وی با بیان اینکه ملت ما ایمان دارد که با یاری خداوند نصرت الهی شاملش میشود و این وعده الهی است، افزود: نصرت الهی در تحمل سختیهای کنونی است
نظر شما